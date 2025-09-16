한일장신대 야구 매섭네…대학야구 U-리그 왕중왕전 우승

2025 KUSF대학야구 U-리그 왕중왕전에서 우승한 한일장신대 야구부 선수들이 기념촬영을 하고 있다./사진제공=한일장신대

한일장신대학교(총장 황세형)가 대학 야구 리그에서 '정점' 을 찍고 우승컵을 들어올렸다.

한일장신대는 16일 서울 목동야구장에서 열린 ‘2025 KUSF대학야구 U-리그 왕중왕전’ 결승전에서 연세대를 8-3으로 가볍게 누르고 우승의 기쁨을 만끽했다.

16강부터 동아대·동의대·성균관대를 괴력의 타력을 앞세워 시종 압도하며 차례로 물리치고 결승에 진출했다.

연세대와 맞붙은 결승전은 지난 7월 열린 ‘제80회 전국대학야구선수권대회’에서 홈런상을 받은 문종윤이 3회말 투런포를 쏘아 올리며 시종 경기를 리드했다.

7회말 2점을 추가한 한일장신대는 9회초 투아웃 만루의 위기를 맞았지만 1점 만을 내주며 승리를 지켰다.

오는 10월 전국체육대회 전북대표로 출전하는 한일장신대 야구부는 이번 대회 우승으로 기대감이 커지고 있다.

이번 대회 우승과 함께 최우수선수상 김호범, 우수투수상 이건승, 수훈상 문종윤, 타격상 최윤호, 공로상 황세형 총장, 감독상 이선우 감독이 수상의 영예도 안았다.

한일장신대 야구부는 지난 2003년 창단 됐지만 재정상 등의 어려움으로 2011년 해체됐었다.

이후 2017년 서남대 야구부를 인수하며 다시 팀을 창단했고, 2018년부터 대학 야구에 참가하기 시작했다.

재창단 이후 꾸준히 좋은 성적을 내며 대학 야구의 강팀으로 자리 잡았다.

당시 최연소 감독으로 팀을 이끌었던 이선우 감독의 지도 아래 2020년 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 우승으로 부활의 신호탄을 썼다. 이어 2023년 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 준우승, 2023년 전국대학야구선수권대회 3위, 주요 전국 대회에서도 4강에 진출하는 면모를 보였다.

이 외에도 키움 히어로즈 정연제 등 다수의 프로야구 선수를 배출하며 선수 육성에도 힘쓰고 있다.

오는 17일 열리는 ‘2026 KBO 신인드래프트’에서는 투수 박정민도 무난히 프로팀에 지명 받을 것으로 전망된다.

이선우 감독은 “끈끈한 집중력으로 선수들이 매경기 힘을 모아 승리를 거뒀다”며 "앞으로 전국체전 등 좋은 결실을 거두고 전북체육과 학교 명예를 드높이도록 노력하겠다“고 우승 소감을 전했다.

