정읍 참조은병원 배장환 이사장, 신태인축구센터에 후원금 200만원 전달

배장환 이사장과 이문희 총감독, U-15,U-18선수들이 후원금 전달식에 함께했다. 사진제공=신태인축구센터

성은의료재단 정읍 참조은병원 배장환 이사장이 지난 16일 정읍 신태인축구센터를 방문해 후원금 200만원을 전달하고 격려했다.

이날 후원금 전달식에는 배장환 이사장, 신태인축구센터 이문희 총감독과 U-15,U-18선수단 60여명이 참석했다.

신태인축구센터 U-15,U-18팀은 올해들어 전국고등리그 호남권역 우승, 백록기 전국고등축구대회 우승, 추계전국증등축구대회 4강에 오르며 신흥강자로 명성을 떨치고 있다.

배장환 이사장은 "어린 선수들이 힘든 훈련을 이겨내고 우승하며 정읍시를 홍보하고 국가대표의 꿈을 키우는데 시민들의 관심을 유도하고 도움을 주기 위해 마련했다"고 밝혔다.

