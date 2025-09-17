군산시, 국가유산야행 11년 연속 선정···역대 최대 예산 확보

국·도비 5억 3,700만 원 포함 총사업비 9억 3,500만 원 확보

근대문화유산 활용한 차별화된 야간 콘텐츠로 전국적 관심 집중

군산시가 국가유산청이 주관한 ‘2026년 국가유산야행’ 공모사업에 최종 선정되며, 2016년부터 11년 연속 선정이라는 쾌거를 이뤘다.

특히 올해는 국·도비 5억 3,700만 원을 포함해 총사업비 9억 3,500만 원을 확보하며 역대 최대 규모의 예산으로 행사를 추진하게 됐다.

‘국가유산야행’은 국가유산과 주변 문화시설을 야간에 개방해 시민과 관광객이 국가유산을 색다르게 향유할 수 있도록 기획된 대표적인 야간 문화향유 프로그램이다.

군산시는 지난 10년간 근대문화유산을 활용한 특화 콘텐츠와 지역 상권 연계, 시민 참여형 프로그램 등을 통해 전국적인 호응을 얻었으며, 2025년 행사에서는 일일 평균 3만 명 이상의 방문객을 기록하며 야행 대표 도시로서의 입지를 굳혔다.

시는 2026년 야행에서도 군산만의 차별화된 역사·문화 콘텐츠를 선보이는 한편, 유·무형의 국가유산을 활용한 야간 프로그램을 통해 지역경제 활성화와 문화 관광 진흥을 도모할 계획이다.

특히 2024년부터 새롭게 도입된 국가유산 미디어아트와 미래 세대(초등학생~대학생) 주도 프로그램이 시민들에게 높은 만족도를 이끌어낸 만큼, 향후에도 창의적이고 세대 통합적인 콘텐츠 개발에 주력할 방침이다.

시 관계자는 “지역 주민이 직접 참여하고 만들어가는 프로그램을 통해 군산만의 독창적인 야간문화 브랜드를 구축하겠다”며 “2026년에도 전국이 주목하는 국가유산야행이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

