시골학교 전북유니텍고 ‘사고쳤다’…3학년 전원 산업기사 획득

3학년 전원 자동차정비산업기사와 제과산업기사 합격 쾌거

전북유니텍고등학교 EV기계과 3학년 학생들/전북유니텍고 제공

장수군에 소재한 작은학교인 전북유니텍고등학교 3학년 학생들이 학교의 명예를 드높이는 사고를 쳤다.

전북유니텍고등학교(교장 박종채) 3학년 학생 전원이 자동차정비산업기사와 제과산업기사에 합격하는 쾌거를 거뒀다.

17일 전북유니텍고에 따르면 이날 발표된 과정평가형 국가기술자격 정기 3회 외부평가 결과 EV기계과 3학년 4명이 자동차정비산업기사에 합격했다.

앞서 지난 6월 25~26일 진행된 정기 2회 외부평가에서 EV기계과 3학년 16명 중 12명이 자동차정비산업기사에 합격했고, 나머지 4명의 학생도 학교의 지속적인 지도와 지원 속에 재도전해 3회 외부평가에서 합격을 거둔 것이다.

조리테크과 3학년 학생 14명도 지난 정기 2회 외부평가에서 제과산업기사에 합격했다.

이로써 전북유니텍고등학교 3학년 전원이 산업기사 자격을 취득하는 결실을 맺었다.

과정평가형 산업기사 과정은 600시간 이상의 NCS 교육과정을 이수해야만 응시 자격이 주어지며, 일반적으로 전문대학 2학년 때 취득 가능한 자격이다.

전북유니텍고 학생들은 고등학교 3학년 시기에 산업기사를 취득해 2년의 시간을 앞당기는 성과를 거둔 셈이다.

도내 특성화고등학교 가운데 과정평가형 자동차정비산업기사와 제과산업기사 과정을 운영해 전원 합격자를 배출한 학교는 전북유니텍고가 최초다.

박종채 교장은 “EV기계과와 조리테크과 선생님들의 열정과 학생들의 땀방울이 만들어낸 값진 결실이자, 학교와 지역사회가 함께 만들어낸 교육적 결실”이라며 “앞으로도 지역 산업을 선도하는 핵심 인재를 길러내는 학교로 지속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

전북유니텍고등학교 조리테크과 3학년 학생들/전북유니텍고 제공

