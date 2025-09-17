정부 교육분야 국정과제 확정…AI 지원·학력신장 등 전북 기조와 유사

최교진 사회부총리 겸 교육부 장관이 16일 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 정부의 교육분야 국정과제 및 실천과제가 확정됐다.

교육부 주관 국정과제에는 ‘서울대 10개 만들기’를 통한 국가균형성장과 국민 모두가 AI(인공지능)를 쉽게 활용할 수 있도록 교육을 지원하는 내용 등이 담겼다.

교육부는 △모두가 잘 사는 균형성장 △기본이 튼튼한 사회를 틀로하는 국정목표 아래 자치분권 기반의 균형성장, 인구위기를 극복하는 대전환, 각자의 가능성을 키우는 교육을 발표했다.

이곳에는 지역교육 혁신을 통한 지역인재 양성, AI디지털 시대 미래인재 양성, 시민교육 강화로 전인적 역량 함양, 교육격차 해소를 위한 공교육 강화, 학교자치와 교육 거버넌스 혁신 등이 있다.

서울대 10개 만들기는 거점국립대학을 지역 기술주도 성장을 견인하는 교육·연구 허브로 육성하기 위해 학부교육 혁신을 지원하는 내용이다. 또 학부, 대학원, 연구소를 일괄 지원해 연구경쟁력을 강화하고, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 통해 국가중심대, 사립대 등 지역대학을 지역전략산업과 연계한 인재양성 및 연구개발(R&D)에 특성화하는 것을 골자로 한다.

전북의 경우 지역거점국립대학으로 전북대학교가 해당된다.

특히 5극 초광역권(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권) 및 3개 특별자치도(제주·전북·강원)로 전환하는 ‘5극 3특 행정체계 개편’ 등에 발맞춰 전략산업 분야 인재양성을 뒷받침하는 동시에 국민 누구나 AI을 쉽게 활용할 수 있도록, 초·중·고 학생부터 성인을 대상으로 AI 교육을 지원하는 내용을 담고 있다.

학교와 지자체가 함께 모든 학생·학부모에게 격차 없는 돌봄·교육을 제공해 아이의 성장을 체계적으로 지원하고, 학생별 수준에 맞는 기초학력 지원이 이루어질 수 있도록 기초학력 선도학교를 확대, 학습지원 전담교원을 확충한다.

전북교육청이 그간 강조해온 기초학력 신장 및 AI·에듀테크 활용 학생맞춤통합지원 등의 사업이 이번 정부 정책기조와 일맥 상통한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지