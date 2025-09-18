송미령 장관, 전북대 ‘천원의 아침밥’ 현장 방문…"확대 지원할 것"

송미령 농림축산식품부 장관은 18일 전북대학교를 방문해 ‘천원의 아침밥’ 현장을 직접 둘러보고 학생들과 함께 아침 식사를 하며 의견을 나눴다./전북대 제공

송미령 농림축산식품부 장관은 18일 전북대학교(총장 양오봉)를 방문해 ‘천원의 아침밥’ 현장을 직접 둘러보고 학생들과 함께 아침 식사를 하며 의견을 나눴다.

이번 방문은 농림축산식품부가 추진하는 천원의 아침밥 지원사업을 전북대가 가장 모범적으로 운영하며 성과를 내고 있는 만큼, 우수 사례를 공유하고 향후 확산 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

전북대는 올해로 4년째 천원의 아침밥을 운영하며 학생 복지와 지역 농업의 상생 모델을 구축해왔다. 올해 사업은 3월 5일부터 12월 19일까지 총 120일간 3만명의 학생에게 천원의 아침밥이 제공되고 있다.

농림축산식품부에서 2000원, 대학 1000원, 전북특별자치도와 전주시 1000원, 총동창회 1000원, 학생 1000원 등으로 운영되고 있다. 매일 아침 전북대 후생관 학생식당에서 8시부터 9시 30분까지 1식 3찬 이상의 균형 잡힌 조식을 제공하고 있다.

천원의 아침밥은 단순히 학생들에게 저렴한 식사를 제공하는 데 그치지 않고, 건강한 아침 식습관을 형성하고 지역 쌀 소비를 촉진하는 효과를 거두고 있다.

송미령 장관은 “천원의 아침밥 사업은 학생들에게 든든한 한 끼를 제공하는 동시에 우리 쌀 소비를 늘리고, 지역사회와 대학이 협력하는 모범적 사례”라며 “더 많은 대학과 지역에서 안정적으로 이 사업을 이어갈 수 있도록 제도적 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

양오봉 전북대 총장은 “전북대 천원의 아침밥은 학생 복지와 지역 농업을 함께 성장시키는 대표적인 대학 상생 모델”이라며 “앞으로도 학생과 지역이 함께 행복해질 수 있도록 사업을 적극적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.

