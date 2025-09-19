임실군, 22일부터 2차 소비쿠폰 10만원 지급

2024년 재산세 과세표준 12억원 이상 등 소득 상위 10%는 제외

임실군이 22일부터 소득 상위 10%를 제외한 군민에 2차 민생회복 소비쿠폰 10만원을 지급한다.

이번 2차 민생회복 소비쿠폰은 22일부터 내달 31일까지 6주간 실시되며 본인 건강보험료 가구별 합산액 선정 기준 이하에 지급된다.

또 2024년 재산세 과세표준 12억원과 금융소득 2000만원 이상 고액 자산가는 제외되며 본인 건강보험료는 건강보험공단 누리집과 앱에서 확인이 가능하다.

고액 자산가 제외 기준과 관련한 재산세 과세표준은 위택스 누리집과 스마트위택스 앱, 금융소득은 홈택스 누리집에서 확인할 수 있다.

신청은 개인별 신청으로 온•오프라인으로 하면 되고 신용과 체크카드, 임실사랑상품권(모바일, 카드)및 선불카드 중 원하는 방식을 선택하몉 된다.

하지만, 개천절과 추석 연휴에는 읍•면사무소와 카드와 연계된 은행영업점은 운영하지 않으므로 조기에 이전이나 온라인 신청을 이용해야 한다.

특히 군 장병은 2차 지급부터 복무지 읍•면사무소에서 신청하면 해당 지자체에서 사용가능한 선불카드 등을 지급받을 수 있다.

민생회복 소비쿠폰은 1•2차 모두 11월 30일까지 사용해야 하며 기간 내 사용하지 않은 잔액은 소멸된다.

