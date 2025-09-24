‘민생 안정, 시민 안전’ 익산시, 추석 연휴 종합대책 수립·추진

다이로움 확대·의료공백 최소화·셔틀버스 운행 등 전방위 대응

연휴 동안 종합상황실 가동…재난·민생·교통·분야 행정력 집중

최재용 익산시 부시장이 지난 17일 추석 연휴 종합대책 수립 회의를 주재하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 다가오는 명절을 맞아 추석 연휴 종합대책을 수립·추진한다.

24일 시 기획안전국 브리핑에 따르면, 올해 종합대책은 튼튼한 경제, 따뜻한 나눔, 안전한 연휴, 든든한 행정이라는 4가지 기조를 중심으로 마련됐다.

핵심은 민생경제 안정으로, 시는 우선 명절 물가 부담을 덜고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 지역사랑 상품권 다이로움을 확대한다.

다이로움 구매 한도는 오는 10월 기존 60만 원에서 100만 원으로 상향되고 추가 충전금도 13%로 확대됐다. 다이로움을 필두로 연휴 동안 실질적인 소비와 골목경제 활력을 일으키기 위해 전통시장 장보기 환급 행사도 함께 진행된다.

아울러 시는 추석 명절을 앞두고 농민공익수당을 지급하는 등 총 790억 원 규모의 재정자금을 신속하게 집행한다. 공사·용역·물품 등 시설비 164억 원, 사회복지 분야 370억 원, 기타 경상적 경비 172억 원, 농민공익수당 84억 원 등 각종 대금을 명절 전까지 조기 집행할 계획이다.

또 건설공사 하도급 업체와 근로자 보호를 위해 하도급지킴이 시스템을 활용, 임금과 하도급 대금을 직접 지급해 체불과 대금 지연을 방지할 방침이다.

10월분 근로청년수당도 명절 전 빠르게 지급된다. 시는 매월 10일께 1인당 30만 원씩 지급하던 근로청년수당을 열흘 앞당겨 1일에 지급할 예정이다. 대상자는 1270명이며 3억 8100만 원이 소요된다.

시민 안전관리에도 행정력을 집중한다. 시는 연휴 기간 종합상황실을 운영하며 재난·교통·민생·보건 등 각 분야 상황에 신속 대응한다는 계획이다.

종합상황실은 총괄반을 중심으로 물가안정, 재난재해, 교통종합, 악취, 생활환경, 도로, 의료진료, 상하수도, 일반 민원처리 등 10개 반으로 구성된다.

추석 당일에는 교통 대란을 막기 위해 공설운동장에서 익산시공설묘지까지 무료 셔틀버스를 운행한다. 특히 올해는 경로자와 보행이 불편한 성묘객을 위해 봉안당 입구까지 오가는 교통편의를 제공한다.

의료 공백을 막기 위한 대책도 강화했다. 시는 연휴 기간 운영하는 지역 의료기관과 약국 현황을 사전에 파악해 시민들에게 안내하고, 보건소 비상진료체계를 가동해 의료 공백 없이 응급상황에 즉시 대응할 수 있는 체계 구축에 나선다.

김영희 익산시 기획안전국장이 24일 브리핑에서 추석 연휴 종합대책을 발표하고 있다./사진=송승욱 기자

김영희 국장은 “시민과 귀성객이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 연휴 종합대책 추진에 행정 역량을 집중하겠다”면서 “민생경제 안정과 시민 안전관리, 교통·의료서비스까지 빈틈없이 챙기는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

