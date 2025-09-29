대통령실, 2인 공동 대변인 체제...김현지 총무비서관, 부속실장으로 이동

김남준 실장, 대변인으로 발탁...새 총무비서관에는 윤기천

김현지, 주변에 "국회서 합의하면 국감 나갈 것"

하정우 AI미래기획수석(사진 오른쪽)과 김현지 총무비서관이 11일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 대화하고 있다. /연합뉴스 제공

대통령실이 대국민 소통 강화를 위해 대변인을 2인 공동 체제로 운영키로 했다.

또 최근 국회 국정감사 불출석 논란이 일었던 김현지 총무비서관이 제1부속실장으로 자리를 옮긴다.

이재명 대통령은 29일 이 같은 내용이 포함된 대통령실 인사 및 조직개편을 단행했다.

새 총무비서관에는 윤기천 제2부속실장이 이동하며, 제2부속실장은 당분간 공석이 유지될 것으로 보인다.

이번 인선이 김현지 비서관의 국회 국정감사 출석을 피하기 위한 것이라는 지적이 일각에서 나온다.

앞서 더불어민주당이 국회 운영위원회 대통령실 국정감사 증인 명단에서 김 비서관을 제외하면서 논란이 불거졌다. 총무비서관은 국회 국정감사에 출석하는 게 관례였지만 부속실장은 국감에 출석하는 관례가 없다.

이에 김 비서관은 주위에 "국회에서 합의가 이뤄질 경우 출석하겠다"는 입장을 전한 것으로 알려졌다.

이와 함께 제1부속실장이었던 김남준 실장은 대변인으로 발탁됐다. 기존 강유정 대변인과 공동 대변인으로 역할을 수행한다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 서면 브리핑에서 "대변인을 추가해 대국민 소통도 더 늘리겠다"고 설명했다.

이 밖에도 기존 홍보소통수석 산하 디지털소통비서관을 비서실장 직속으로 바꾸고, 정책홍보비서관실과 국정홍보비서관실을 통합키로 했다.

아울러 정무기획비서관을 정무수석 산하에 신설해 국회 및 제 정당과의 소통과 협력을 강화하기로 했으며, 비서실장 직속으로 국정기획자문단도 운영한다. 또 인사수석 산하에 인사비서관과 균형인사제도비서관을 두기로 했다.

