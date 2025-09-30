젊은 작가들이 남원 도보책방으로 모인 까닭은

여성독립큐레이터 최하얀-연구자 강나해가 만든 '키미아라'

문화적, 지리적 경계를 주제로 강효정, 권려원, 판영석 등과 협업

광주 북구 평화맨션 등 현장 답사하며 '경계지' 피상성 작품 승화

10월 2일부터 11월 24일까지 남원 도보책방에서 기획전 진행

담양과 광주 사이에 위치한 조선시대 학당인 환벽당과 식영정 모습/사진=도보책방 제공

여성 독립 큐레이터 최하얀과 연구자 강나해가 힘을 합쳐 결성한 팀 ‘키마이라’가 남원 도보책방에서 2일부터 기획전 ‘경계지’를 선보인다. 도보책방의 제안에서 시작된 이번 기획전은 강효정, 권려원, 판영석 등 지역의 젊은 작가 3인이 키마이라와 협업한 첫 전시다.

이들은 문화적, 지리적 경계에 주목했다. 광주에서 활동하는 키마이라는 남원이라는 지리적 거리감과 문화적 차이를 ‘경계지’로 설정하고 현장답사와 문헌 연구를 바탕으로 내용을 심화했다.

고려인 마을 답사/사진=도보책방 제공

실제 광주 북구에 위치한 평화맨션을 방문하거나 재개발이 한창 진행 중인 전남방직공장 옛 터를 답사했다. ‘경계지’라는 주제를 단순히 물리적이거나 피상적인 한계로 가둬두지 않기 위해서였다. 자신들이 광주에서 선별한 경계지의 피상성을 강효정, 권려원, 판영석 작가가 24점의 예술작품으로 풀어냈다.

권려원 '걸음마'/사진=도보책방 제공

강효정 작가는 ‘경계지’를 그루터기에 비유해 은유적으로 드러낸다. 개발구역으로 지정된 지점에 우후죽순 생겨버린 그루터기를 ‘변화’의 이미지로서 표현해낸다. 풀이나 나무 따위를 베어버리고 남은 뿌리는 땅에 깊게 남아 한 몸이 되는 밑바탕을 보인다. 작가는 많은 그루터기의 상징은 변화이며 장소가 바뀌는 지점을 명확히 나타내는 만큼 ‘그루터기’를 도자기로 옮겨와 주제를 표현했다고 설명했다.

권려원 작가의‘Not at home’ 시리즈는 ‘집’이라는 공간을 단순히 정착의 장소로 보지 않고 떠남과 머묾 사이의 문지방으로 경험하는 감각을 시각화했다. 사진영상 학부를 졸업한 작가는 이 시리즈를 통해 집의 안과 밖과 경계를 포착해 보여준다.

광주대학교 사진학과를 졸업한 판영석 작가는 담양과 광주 사이에 위치한 조선시대 학당인 환벽당과 식영정이 조선시대 다리와 강 하나를 두고 마주보고 교류했다는 사실에 착안한 작업물을 선보인다. 둘 사이의 비가시적인 ‘경계’를 포착해 이를 흑백 사진으로 담아낸 작업물은 경계를 불분명하게 하는 지점에 대한 호기심을 불러일으킨다. 특히 그는 경계라는 것이 단절이 아니라 교차와 중첩이 동시에 일어나는 지점으로 보고 이미지로 발전시켰다.

도보책방 채민희 대표는 “다름과 차이의 논쟁이 끝이 없는 현실이다. 산업자본주의가 빚어낸 경계들로 크고 작은 전쟁들도 진행중”이라며 “경계지로 선별된 광주의 장소들은 함의가 크다고 본다. 지리적‧심리적 경계를 지나 이곳에 도착하길 바란다”고 전했다.

전시는 11월 24일까지 이어진다. 책방 운영 시간은 오전 11시부터 오후 6시까지다. 책방은 화요일과 수요일은 휴관한다.

