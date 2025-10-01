전주승화원, 추석 당일 제외 정상 운영

Trend news
전주승화원이 추석 당일인 6일을 제외하고 정상 운영된다.
전주시는 추석 연휴 기간 전주승화원을 방문하는 추모객들의 편의를 위해 특별 교통 대책을 추진한다고 1일 밝혔다.
이와 관련 전주시는 야외 400면, 유연로변 500면 등 총 900면의 주차 공간을 확보하기로 했다. 또 교통 통제 인원 99명을 배치해 교통 혼잡을 예방할 계획이다.
효자추모공원 내 안전한 이동을 위해 차선은 1개 차량 통행, 1개 보행 전용으로 나눠 운영한다.
한편 전주시는 방문이 어려운 추모객을 위해 온라인 추모·성묘 서비스도 지원한다. 온라인으로 추모관을 개설해 고인을 추모하고 차례상 차리기, 헌화·분향하기를 한 뒤 이를 가족 간에 공유하는 방식이다.
