국립의용소방대연수원 건립 민간협의회 출범

의용소방대 전문교육 인프라 구축의 첫걸음

국립 의용소방대연수원 건립 민간협의회는 2일 군산시청 민방위 상황실에서 출범식을 가졌다. 이날 유우종 민간협의회장과 강임준 시장, 신영대 국회의원, 김우민 시의회 의장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

속보=전국 10만 의용소방대원이 이용할 수 있는 연수원을 군산에 유치하기 위해 시민들이 본격적으로 움직이기 시작했다.

국립 의용소방대연수원 건립 민간협의회(회장 유우종‧이하 민간협의회)는 2일 군산시청 민방위 상황실에서 출범식을 가졌다.

이날 출범식에는 유우종 민간협의회장과 강임준 시장, 신영대 국회의원, 김우민 시의회 의장을 비롯해 시도의원과 지역 인사 및 관계자 100명이 참석했다.

민간협의회는 지역 관광 및 경제에 큰 활력소가 될 ‘국립 의용소방대 연수원 구축 사업’을 성공적으로 실현시키기 위해 시민들이 자발적으로 모여 구성된 단체다.

현재 유우종 전 군산소방서장과 장병수 전 군산의용소방대 연합회장을 중심으로 10여명이 뜻을 같이하고 있다. 의용소방대연수원의 경우 이재명 대통령의 군산 맞춤형 공약 중 하나로서 소방청에서도 사업 필요성을 인식하고 있지만, 아직 검토 단계에서 벗어나지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

따라서 연수원건립 민간협의회는 이 사업이 구체적이고 속도감 있게 진행될 수 있도록 힘을 보태겠다는 방침이다.

이와함께 지자체 및 정치권과 협력체계를 공유하고 지역사회의 공감대 형성을 위해 다양한 활동을 전개할 계획이다.

강임준 군산시장은 “이번 출범식은 의용소방대 연수원 건립을 위한 민과 관이 함께 뜻을 모으는 자리”라며 “연수원이 건립되면 전국 10만여 의용소방대원의 전문성과 대응력이 한층 강화되어 시민의 생명과 안전을 지키는 든든한 기반이 될 것”이라고 밝혔다.

유우종 민간협의회장은 “연수원은 의용소방대원의 숙원사업 중 하나”라며 “역사성∙상징성을 지닌 군산지역에 의용소방대 연수원이 하루빨리 지어질 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

한편 군산의 경우 지난 1945년 11월 경마장(팔마광장)에서 발생한 화재를 진화하던 중 일본군이 매설한 폭발물이 터져 현장에서 순직한 故 권영복 의용소방대장을 비롯한 의용소방대원(9인)의 혼과 거룩한 희생이 있는 곳으로, 의용소방대 연수원 건립 장소로 제격이라는 평가를 받고 있다.

