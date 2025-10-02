이전기사
아이맘행복누리센터, 남원시 공동체 활성화 기여 공로 표창
UPDATE 2025-10-02 16:56 (Thu)
아이맘행복누리센터, 남원시 공동체 활성화 기여 공로 표창

최동재 웹승인 2025-10-02 14:24 수정 2025-10-02 14:29

영유아 돌봄·교육·지역연계 활동 성과 인정

남원시 아이맘행복누리센터 곽미라 센터장

남원시 아이맘행복누리센터(센터장 곽미라, 이하 센터)는 지난 1일 남원시 ‘소통혁신의 날’ 행사에서 공동체 활성화에 기여한 공로로 표창장을 받았다고 2일 밝혔다.

이번 수상으로 센터는 영유아 돌봄과 교육, 지역 연계 활동을 통해 아동 발달에 기여한 공로를 인정받았다.

그간 센터는 부모와 아이들이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램을 마련해 공동체 사회의 결속력을 높여왔다.

곽미라 센터장은 “남원시와 연계해 영유아와 부모가 즐겁고 행복한 시간을 보낼 수 있도록 돌봄과 놀이공간을 제공하겠다”며 “더 많은 지역 연계 프로그램을 통해 지역사회에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 남원시 아이맘행복누리센터는 부모교육, 영유아 놀이·체험 프로그램, 돌봄 공간 운영 등을 진행하고 있으며, 남원시가 전주기전대학에 위탁해 운영 중이다.

#남원시
최동재 dongj0103@naver.com
