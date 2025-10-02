李 대통령 "해외 국민·동포 안전 지키겠다"...복수국적 연령 하향 추진

세계한인의날 기념식서 "5000만 국민·700만 동포 하나로 뭉치면 위기 극복"

이재명 대통령이 2일 서울 광진구 그랜드워커힐서울 호텔에서 열린 제19회 세계한인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 2일 "해외에 계신 우리 국민과 동포 모두의 권익과 안전을 지키는 일에 더욱 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 제19회 '세계한인의날' 기념식에 참석해 "우리 모두는 지금 대전환의 길목에서 새로운 도전이 몰아치는 격변의 시대를 살고 있다"며 이같이 말했다.

이날 언급은 최근 미국 조지아주 한국인 근로자 구금사태로 인해 동포 사회에서도 현지에서의 안전이나 비자 문제에 대한 관심이 높아진 상황에서 나왔다는 점에서 주목된다.

이 대통령은 "대한민국 국민과 동포는 위기 앞에서 단단히 뭉쳤고, 도전 앞에서 늘 강했다"며 "5000만 국민과 700만 동포가 하나로 마음을 모으면 우리는 이 위기를 이겨내고 더 큰 도약을 확실히 얻어낼 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 재외동포들의 오랜 숙원이었던 복수국적 연령 기준 완화에도 적극적인 의지를 나타냈다.

이 대통령은 "동포사회의 염원인 복수국적 연령 하향 문제를 해결하기 위해 사회적 공감대를 바탕으로 지혜를 모아나겠다"고 약속했다.

현재 복수국적 허용 연령은 65세로 규정돼 있어 재외동포들은 경제활동이 가능한 시기에 복수국적을 취득할 수 있도록 해 달라고 요구해 왔다.

이 대통령은 재외국민의 투표권 행사를 더욱 쉽게 만들겠다는 구상도 밝혔다.

이 대통령은 "비행기를 타고 가서 투표했다는 얘기를 듣는다"며 "임시 고용을 해서라도 투표를 최대한 쉽게 가까이서 하도록 돕거나, 우편투표 등의 방법을 도입해야 하는데 여기에 논란이 많은 것도 사실"이라고 언급했다.

그러면서 "여러분이 대한민국의 주권을 가진 국민이 아닌가"라며 "힘을 모아 뒷받침해주면 이른 시일 안에 제도 개혁이 가능할 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 최근 해외 출장에서 얻은 경험을 바탕으로 재외동포 지원 정책 강화 방침도 밝혔다.

이 대통령은 "최근에 해외 출장을 가보니 동포 여러분이 한인회 등 조직을 만드는 데 정부가 아무런 도움을 주지 않는다고 얘기하더라"며 "여러분도 국민인데 당연히 지원을 해드려야 한다"고 말했다.

이와 함께 이 대통령은 "국민 주권을 되찾은 광복 80주년에 여러분과 한자리에서 대한민국의 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있어 무한한 영광"이라며 "(일제 강점기) 임시정부를 돕고 독립자금을 마련한 동포들의 뜨거운 애국심이 있었기에 빼앗긴 빛을 되찾은 것"이라고 말했다.

또 "오늘날 K팝·K푸드·K드라마를 전 세계에 알리는 위대한 동포들, 각국 정부와 민간 분야에서 리더십을 발휘하는 동포들이 대한민국의 대표 얼굴이자 브랜드"라고 격려했다.

이 대통령은 "무수한 역경을 기회로 바꾼 동포 여러분은 조국의 미래를 밝히는 등불"이라며 "더 자유롭고 평화로운 세계를 향해 대한민국이 당당히 여러분과 손잡고 앞서가겠다"고 강조했다.

이재명 대통령이 2일 서울 광진구 그랜드워커힐서울 호텔에서 열린 제19회 세계한인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. /연합뉴스 제공

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지