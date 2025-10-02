李 대통령, 혐중시위 "국익훼손 자해행위…코스피 3500 돌파, 추세 안 바뀔 것"

수보회의 주재 "관광객 안전 위협행위 철저히 단속" 지시

코스피 상승에 "정상 회복의 힘...경제회복 온기, 국민 혜택 이어져야"

이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 2일 혐중 시위와 관련 "특정 국가와 국민을 겨냥한 괴담과 혐오 발언이 무차별적으로 유포되고, 인종차별적 집회 역시 계속되고 있다"며 "국익과 국가 이미지를 훼손하는 이 백해무익한 자해행위를 완전히 추방해야 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의에서 "문화적이지도 못하고 저질적인, 아울러 국격을 훼손하는 이 같은 행위를 결코 방치해서는 안 된다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "관계부처는 해외 관광객 안전을 위협하는 선동 행위를 철저히 단속하고 인종차별적 혐오를 근절하기 위한 특단의 대책을 서둘러 마련하라"고 지시했다.

이 대통령은 "중국인 단체 관광객의 한시적 무비자 입국이 가능해지며 명동 상권도 벌써 들썩이고 있다"며 "고마워하고 환영해도 부족할 판에 여기에 대고 혐오·증오 발언을 하거나 욕설을 하고, 행패를 부려서야 되겠느냐"고 지적했다.

이어 "관광객이 한 번 오면 수백만 원씩 돈을 쓰고 간다. 1000만 명이 더 들어오면 이는 엄청난 수출 효과를 내는 것과 마찬가지"라며 "그런데 어느 나라 국민이 자기들을 이유 없이 비방하는 나라에 가서 관광하고 물건 사고 싶겠느냐"고 되물었다.

이 대통령은 "역지사지해 보면 일본에서 혐한 시위를 한다는 뉴스를 보면 일본에 대한 이미지가 나빠지지 않느냐"며 "이런 느낌을 우리가 온 세상 사람에게 느끼게 하는 것"이라고 거듭 비판했다.

이와 함께 이 대통령은 코스피 상승과 관련해 "오늘 코스피가 사상 최초로 3500선을 돌파했다고 한다"며 "이 추세 자체는 그렇게 쉽게 바뀌지 않을 것 같다"고 말했다.

그러면서 "국민이 희망을 갖고 다시 시작해야겠다고 생각하고 있고, 비정상적인 것들이 정상으로 많이 회복되고 있다. (코스피 상승은) 그런 힘으로 생각된다"고 했다.

이 대통령은 "공직자들이 잘 준비해서 비정상으로 다시 돌아가지 않고 앞으로 더 나아갈 수 있게 제도든, 정책이든, 행정이든 최선을 다하면 지금보다 조금 더 나아질 수 있다"며 "경제 회복의 온기가 국민 삶 구석구석에 잘 스며들게, 모두가 혜택을 볼 수 있도록 힘써야겠다"고 당부했다.

