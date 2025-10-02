이원택 의원, 전북도당위원장 사직…내년 지방선거 도지사 출마 '공식화'

"가장 강력한 전북 만들 것"…김관영·안호영·정헌율과 4파전 예고

이원택 의원 페이스북 갈무리.

이원택 의원

더불어민주당 이원택(군산·김제·부안을) 의원이 2일 전북특별자치도당 위원장직을 사직하며 내년 전북도지사 선거 출마를 사실상 공식화했다.

이 의원은 이날 오후 SNS을 통해 "오늘 도당위원장직을 사직한다. 끝까지 임기를 다하지 못해 송구하다"며 "그 누구도 흔들 수 없는 가장 강력한 전북을 만드는 길에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

민주당 최고위원회는 당규에 따라 지방선거에 출마할 전국 시·도당 위원장의 사퇴 시한을 2일로 확정한 바 있다. 이에 따라 이 의원의 사직은 도지사 출마를 위한 사실상의 출사표로 해석된다.

이 의원의 출마로 내년 6월 3일 치러지는 전북도지사 선거는 치열한 4파전 양상을 띠게 됐다.

현직 김관영 도지사는 재선 도전에 나서고, 안호영 의원(3선)은 두 번째 도전을 준비 중이다. 여기에 정헌율 익산시장(3선)도 최근 출마 의사를 사실상 밝힌 상태다.

전북은 민주당의 텃밭으로 '민주당 공천=당선'이 공식처럼 통한다. 따라서 민주당 경선이 사실상 본선이 될 전망이다.

이 의원은 송하진 도지사 비서실장, 전북도 대외협력국장, 청와대 행정관, 전북도 정무부지사를 거쳐 국회에 진출한 뒤 재선에 성공했다.

민주당 당 대표 선거과정에서는 당시 정청래 후보를 적극 지원했다.

