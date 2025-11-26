이전기사
李대통령, 7박 10일 중동·아프리카 순방 마치고 귀국
UPDATE 2025-11-26 19:32 (Wed)
李대통령, 7박 10일 중동·아프리카 순방 마치고 귀국

김준호 웹승인 2025-11-26 15:50 수정 2025-11-26 15:50 
올 다자외교 일정 마무리…국내 현안 살피며 ‘정상회담 성과 창출’ 주력

Second alt text
주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 성남 서울공항에 도착한 공군 1호기에서 내리고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 26일 7박 10일간의 중동·아프리카 순방 일정을 마치고 귀국했다.

이 대통령은 이번 순방에서 아랍에미리트(UAE), 이집트, 튀르키예를 방문해 정상회담을 갖고 방산·원전·문화·인공지능(AI) 등 다양한 분야의 협력을 약속했다.

이집트 카이로대 연설에서 한국 정부의 대(對)중동 구상인 ‘샤인(SHINE) 이니셔티브’를 제시했으며, 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에도 참석했다.

올해 다자외교 일정을 마무리한 이 대통령은 당분간 규제 혁신과 물가 안정, 검찰·사법 개혁 등 국내 문제 해결에 집중할 것으로 전망된다.

더불어 대통령실과 정부 부처는 이번 순방에서 합의된 내용을 실제 성과로 만들기 위해 본격 나설 것으로 보인다.

방산 협력 분야에서는 UAE와 합의한 방위산업 공동개발·현지생산의 구체적 모델을 만들고 실제 계약까지 이어질 수 있도록 본격적인 실무 협상에 나서야 한다.

튀르키예 차기 원전 건설, 이집트 카이로 공항 확장 등 대규모 해외 프로젝트를 한국의 국익으로 연결하기 위해 국내 기업과 긴밀히 협의하며 수주전을 측면 지원할 것으로 전망된다.

Second alt text
주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령이 26일 성남 서울공항에 도착해 더불어민주당 정청래 대표와 악수하고 있다. /연합뉴스 제공

서울=김준호 기자

#이재명 대통령 #중동·아프리카 순방 일정
김준호 kimjh@jjan.kr
