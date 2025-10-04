"민생 어려움에 무거운 책임감"⋯李 대통령 부부 추석 인사

4일 유튜브 채널 KTV 국민방송 명절 인사 영상 공개

"모두의 살림살이 풍족해지게 국정에 최선 다할 것"

이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석을 이틀 앞둔 4일 한복 차림으로 영상 메시지를 통해 국민과 동포들에게 명절 인사를 전하고 있다. KTV 캡처

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 추석을 이틀 앞두고 국민과 동포들에게 보내는 명절 인사 영상을 공개했다.

이재명 대통령은 4일 KTV 국민방송을 통해 "한 해의 풍요를 기원하며 내일의 희망을 꿈궈야 하지만, 즐거움만 나누기에는 민생의 어려움이 여전히 크다. 국민의 삶을 책임져야 할 대통령으로서 한없이 무거운 책임감을 느낀다"고 말했다.

그러면서 "고단한 삶에 힘겨운 국민 여러분의 부담을 덜어 내고 모두의 살림살이가 더 풍족해질 수 있도록 국정에 최선을 다하겠다"며 "우리 산업과 나라가 다시 성장하고 힘차게 도약할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

또 "더 나은 내일을 향한 우리 국민의 단결된 의지와 열망이 있기 때문에 어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있으리라 확신한다"고 강조했다.

김 여사도 "'더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라'는 말처럼 우리 모두를 고루 비추는 둥근 달빛처럼 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하길 기원한다"고 인사했다.

◇대통령 부부 추석 인사 전문

이재명 대통령 "존경하는 국민 여러분, 그리고 사랑하는 해외동포 여러분 민족의 대명절 추석입니다. 가족, 친지, 이웃들과 함께 정겨운 시간 보내고 계십니까? 무더운 여름이 가고 어느덧 추석 명절이 성큼 다가왔습니다. 한 해의 풍요를 기원하며 내일의 희망을 꿈꿔야 할 한가위지만 즐거움만 나누기에는 민생의 어려움이 여전히 큽니다. 국민의 삶을 책임져야 할 대통령으로서 한없이 무거운 책임감을 느낍니다. 고단한 삶에 힘겨우신 우리 국민 여러분의 부담을 덜어 내고 모두의 살림살이가 더 풍족해질 수 있도록 국정에 최선을 다하겠습니다. 우리 산업과 나라가 다시 성장하고 힘차게 도약할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠습니다. 더 나은 내일을 향한 우리 국민들의 단결된 의지와 열망이 있기 때문에 어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있으리라 확신합니다."

김혜경 여사 "더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라라는 말처럼 우리 모두를 고루 비추는 둥근 달빛처럼 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하기를 기원합니다."

이재명 대통령·김혜경 여사 "고맙습니다."

