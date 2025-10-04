'특급 신예' 김민솔, 익산 '동부건설·한국토지신탁 챔피언십' 우승

변형 스테이블포드 방식, 통산 2번째 우승컵

고향서 열린 대회로 기대 모았던 박현경 32위

'특급 신예' 김민솔(19)이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 통산 두 번째 우승컵을 들어 올렸다.

김민솔은 4일 익산 컨트리클럽(파72)에서 변형 스테이블포드 방식으로 열린 동부건설·한국토지신탁 챔피언십(총상금 10억원) 최종라운드에서 보기없이 버디 8개를 잡아내고 16점을 쓸어 담아 최종 합계 51점으로 우승했다.

고향에서 치러진 대회에서 기대를 모았던 박현경(24)은 마지막 날 6점을 보태며 최종 합계 27점으로 32위에 자리했다.

변형 스테이블포드 방식은 파 0점, 버디 2점, 이글 5점, 앨버트로스 8점을 부여하고 보기는 -1점, 더블보기 이상은 모두 -3점으로 처리해 점수 합계로 순위를 정한다.

전날까지 버디 19개를 뽑아냈던 김민솔은 최종 라운드에서 화끈한 버디쇼를 펼쳤다.

김민솔이 써낸 합계 51점은 2021년 초대 챔피언 이정민의 51점과 같은 대회 최다 점수 타이기록이다.

우승 상금 1억 8000만원을 받은 김민솔은 시즌 공식 상금을 3억 480만원으로 늘렸다.

선두 문정민에 2점 차로 뒤진 공동 2위로 최종 라운드에 나선 김민솔은 2번 홀(파5) 버디로 2점을 보태며 역전 우승을 향해 힘찬 시동을 걸었다.

앞서 경기에 나선 박주영이 1번 홀 버디에 이어 2번 홀(파5) 이글로 맨 먼저 합계 40점을 돌파하면서 선두로 뛰쳐나갔지만, 김민솔은 4번 홀부터 7번 홀까지 4연속 버디를 때려 3점 차 단독 선두로 달아났다.

9번 홀(파4)에서 버디를 추가해 5점 차 선두를 달리던 김민솔은 박혜준과 홍진영이 2점 차로 추격해오자 13번 홀(파3) 1ｍ 버디로 간격을 벌렸다.

선배들의 거센 추격을 받은 김민솔은 흔들리지 않았다. 마지막 승부처인 17번 홀에서 이글은 잡지 못했지만, 1m 조금 넘는 거리의 버디 퍼트를 집어넣어 쐐기를 박았다.

2년 전 이 대회 챔피언 방신실은 버디 8개를 잡아내며 13점을 보태 최종 합계 48점으로 공동 2위를 차지했다. 2, 3라운드에서 선두를 꿰찼던 문정민은 이날 버디 4개와 보기 3개로 5점을 따내는 데 그쳐 9위(42점)로 밀려났다.

