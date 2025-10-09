첫 날부터 교통대란⋯막 오른 임실N치즈축제, 역대급 인파

개막식에 지난해 보다 2배 이상 몰려

2025 임실N치즈축제가 열린 8일 개막식에는전국 각지에서 수먾은 관광객이 몰려 역대 최대의 방문객을 기록했다 임실군

명불허전!

역시 ‘2025 임실N치즈축제’는 문체부가 전국 최대 축제로 선정할 만한 이유가 8일 개막식에서 입증됐다.

임실방문의 해인 올해 11번째 맞은 임실N치즈축제는 첫날부터 수많은 인파로 축제장 일대가 차량과 사람들로 북새통을 이뤘다.

지난해보다 두 배 이상의 인파가 몰리면서 치즈 유제품과 피자, 향토음식관 및 한우명품관 등에서는 매출이 전년 대비 2배 이상 급증, 품절현상을 빚었다.

이날 전국 각지에서 몰려든 관광객들로 임실읍 전역은 주차장으로 변했으며 임실IC와 오수IC 등에도 진입 차량들로 큰 불편을 겪었다.

예상을 뛰어 넘은 현상에 군은 9일부터 기존 교통대책을 대폭 손질하고 비상 교통 대응 체제에 돌입했다.

축제장 인근 부지에 주차장을 추가로 확보하고 셔틀버스 추가 배차 및 전용차선 확보, 임실경찰서와 교통 공조 체제 강화 등 긴급대책을 세웠다.

12일까지 이어지는 이번 축제는 10개 분야 70여 개 프로그램으로 색다른 볼거리와 즐길거리, 체험거리를 마련해 관광객들을 맞이하고 있다.

개막 첫날 열린 축하공연에는 손태진과 배아현, 김다현 및 미미로즈 등 국내 정상급 가수들이 출연해 화려한 무대를 선보이며 축제 분위기를 달궜다.

10일 열리는 임실N치즈콘서트에는 미스터트롯3 우승자 김용빈과 트롯 아이돌 김희재, 트롯 요정 전유진 등이 출연해 가을밤의 낭만을 선사한다.

축제장을 찾은 관광객들을 위한 특별한 행사로는 평소 할인을 하지 않는 임실N치즈 유제품들을 축제 기간 5일 동안에 20% 파격 할인해 판매한다.

12일 폐막식 공연에는 나는 반딧불의 주인공 황가람과 원조 감성 디바 임수정, 차세대 K팝 루키 TIOT가 출연해 축제의 마지막 밤을 화려하게 장식한다.

심민 군수는 “첫째 날 개막식에 교통체증과 셔틀버스 지연 등 관광객의 불편이 크셨던 것 같다”며 “불편을 최소화 하도록 최선을 다해 즐거운 축제를 선사하겠다”고 말했다.

