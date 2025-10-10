임실군, 지사면에 '농촌 유학 가족체류형 거주시설' 준공

사업비 41억원 투입 체험형 텃밭 등 12세대 조성

농촌 유학 활성화로 인구 유입 확대를 위한 지사면 방게리 가족체류형 거주시설 전경 모습. 임실군

임실군이 인구유입 확대 등을 목적으로 추진한 지사면 방계리 농촌유학 가족체류형 거주시설 준공식을 10일 개최했다.

이날 준공식에는 심민 군수와 장종민 의장, 전북자치도 등 유관 기관과 주민 등 100여 명이 참석했다.

지난 2023년 전북자치도 공모사업에 선정돼 진행된 이번 사업에는 사업비 41억원이 투입됐다.

단독주택 12세대와 체험형 공동 텃밭 등이 조성된 이곳은 대지 면적 4264㎡에 건축 면적 833㎡로 가구당 69㎡ 규모로 지어졌다.

실내에는 가구와 가전제품 등도 완비해 유학생들이 즉시 입주토록 환경을 조성, 지사초•중생 19명과 보호자들이 입주할 예정이다.

군은 또 농촌 유학 가족에 임실교육지원청과 지역 학교와 연계해 돌봄과 방과후 프로그램 및 농촌 유학 특화프로그램을 제공할 계획이다.

이를 통해 인근 초•중교에 새로운 도시 학생들이 전입하고 학부모는 장기 정착으로 이어져 귀농•귀촌 확대와 인구 유입을 기대하고 있다.

심민 군수는 “학생들이 건강한 농촌에서 배우고 자라며 지역에도 활기를 불어넣게 될 것”이라며 “농촌 유학 프로그램으로 체류형 거주시설을 점차 확대해 나가겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지