[줌] "독자에게 반가운 인사로 남고 싶다"⋯제13회 중산문학상 수상자 김병호 시인

김병호 시인.

제13회 중산이운룡문학상 수상자로 김병호(54·광주) 시인이 선정됐다.

시인은 “전혀 예상하지 못했던 상이라 기쁨이 더 크다”며 “작은 이름으로 시를 쓰고 공부하는 저를 중산이운룡문학상이라는 큰 자리에 불러주셔서 조심스러운 마음이 든다”고 수상 소감을 전했다.

중산이운룡문학상은 한국 현대시의 깊은 서정과 사유를 탐구했던 고(故) 이운룡 박사의 문학 정신을 기리기 위해 제정된 상이다. 김 시인은 “대학원 시절, 이운룡 선생님의 시를 공부하면서 서정의 밀도와 사유의 깊이를 배웠다”며 “이번 수상은 시의 순정과 시인의 자세를 다시 곧추세우는 계기”라고 의미를 되새겼다.

시인은 시와 평론 두 영역을 넘나드는 보기 드문 필자다. 그는 “시를 해명하고 분석하는 일은 쓰는 일보다 훨씬 고된 작업”이라며 “남의 시를 밑줄 그어 읽다 보면 창작에도 많은 도움을 받는다”고 했다. 시를 쓰는 일과 시를 읽는 일, 창작과 비평이 서로를 비추며 견고한 내면의 문학 세계를 구축해온 셈이다.

그가 시를 통해 탐구해온 것은 ‘삶을 향한 다독임’이다. 김 시인은 “시를 대하는 태도는 결국 다독이는 마음에서 비롯된다”며 “전봇대에 묶인 리어카 그늘에 숨은 길냥이든, 마음의 그늘이든, 함께 해주는 것이 시의 역할”이라고 말했다. 시는 고단한 삶의 편에 서 있으며, “사방이 어두워 방향을 잃었을 때 삶과 사람을 바라봐주는 존재”라는 그의 말에는 시인이 오랜 시간 시와 함께 걸어온 내면의 길이 배어 있다.

심사평에서는 김 시인을 두고 ‘젊은 세대 문학의 방향성을 제시한 시인’이라 평가했다. 이에 대해 그는 “요즘 젊은 시인들의 작품은 르네상스 시대를 방불케 한다”며 “거리낌 없는 감각과 발랄한 호흡이 우리 시에 생기를 불어넣고 있다”고 전했다. 그는 또 “이전 세대가 시에 목숨을 걸었다면, 지금 세대는 시를 통해 유쾌함과 가벼움을 전하려 한다”며 “그 자유로움이 독자에게는 탄산수 같은 시원함으로 다가간다”고 덧붙였다.

한국 문단의 흐름 속에서 시가 지녀야 할 사회적 역할에 대해서도 그는 분명한 입장을 보였다. “시가 깃발이 될 수는 없지만, 탄광의 카나리아처럼 시대의 변화를 감지하고 흔들어 깨우는 존재여야 한다”며 “삶의 기척이자 방파제로서 인간의 처음과 마지막을 지켜내는 일이 시의 역할”이라고 말했다.

이번 수상을 계기로 김 시인은 “시를 쓰고 공부하는 외롭고 고요한 일이 때로는 자신을 의심하게 만들 때가 있지만, 이번 상이 그 길이 어긋난 것이 아니라는 확신을 주었다”고 했다. 그는 앞으로도 “시 한 줄을 쓰는 일, 시 한 편을 읽으며 밑줄을 긋는 일에 최선을 다하겠다”며 “그 모든 과정이 삶과 사람에 조금 더 가까이 닿기를 바란다”고 다짐했다.

시인은 중앙대학교 문예창작학과와 동대학원을 졸업했다. 그는 1997년 <월간문학> 신인상 시 부문으로 등단했으며, 2003년 <문화일보> 신춘문예에 당선됐다. 현재 협성대학교 문예창작학과 교수로 재직 중이며, 계간 <시로여는세상> 주간을 맡고 있다.

