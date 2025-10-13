[현장] "일주일째 돌반지 하나 못 팔아"…금값 고공행진 금은방 ‘썰렁’

국내 금값 전년 동월 동일 대비 68.29% 상승, 순금 살때 82만 8000원

높은 금값에 금 제품 찾는 손님 적어, 당분간 금값 인상 계속될 전망

13일 전주시 웨리단길에 위치한 금은방을 손님들이 지나치고 있다. 김경수 기자

“일주일째 돌 반지 하나 못 팔았어요”

13일 오전 찾은 전주시 완산구 웨리단길 금은방 거리. 거리는 대체로 한산했다. 십수 개의 금은방이 모여 있지만, 손님이 있는 금은방을 찾아보기는 어려웠다. 금은방 주인들도 한숨을 내쉬었다. 금값이 너무 올라 장사 자체가 안된다는 것이다. 한 금은방 주인은 “금값이 너무 올라 손님 자체가 없는 상황”이라면서 “금값이 올라도 손님이 없으면 퇴직금만 오른 셈이다. 하루에 손님이 한 두명 오면 많이 오는 것이고, 반지 한쌍을 맞추려면 400만원 가량이 필요하다”고 설명했다.

또 다른 금은방 주인 양모(77·여)씨는 “하루종일 10시간을 앉아있어도 손님을 한명도 볼 수 없다. 일주일째 돌 반지 하나도 못 팔았다”며 “지금 금값대로면 세공된 금 1돈에 97만원을 받아야 한다. 금값은 계속 오를 것으로 보이는데, 걱정이 된다”고 토로했다.

시민들도 큰 우려를 표했다. 이날 웨리단길에서 만난 주모(60대·여)씨는 “지난주에 돌반지 한돈을 사면서 80만원을 줬다”며 “금값이 올라도 너무 올라서 놀랐다. 최근까지만 해도 한돈에 20만원대에 거래가 됐던 것 같은데 언제 이렇게 됐는지 모르겠다”고 말했다.

결혼 준비를 하고 있는 김모(30대)씨는 “결혼 예물을 준비하려고 하는데, 금 값이 터무니 없이 올라 걱정이다”며 “반지 한쌍 정도만 맞추려고 해도 거의 결혼식장 비용과 비슷한데, 안그래도 비싼 결혼 비용에 고민이 크다”고 했다.

이날 한국금거래소에 따르면 24k 순금 시세는 살때 82만 8000원, 팔 때 71만원으로 나타났다. 또한 금 시세는 이날 전년 동월 동일 대비 33만 6000원(68.29%) 올랐다.

금값 상승의 이유로는 미국 경제의 불확실성이 가장 먼저 꼽힌다. 미국 연방정부의 예산안이 의회에서 통과되지 못하는 ‘셧다운(정부 기능 정지)’가 수 차례 발생했고, 러시아·우크라이나 전쟁, 경기 둔화 우려 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 것이 주요 원인으로 분석된다.

금값 인상은 당분간 계속될 것으로 전망된다.

골드만삭스가 최근 발표한 보고서에 따르면 "강력한 중앙은행의 매수세와 개인투자자의 수요가 맞물리면서 내년 말 금값이 1온스(약 28g)당 4900달러(이날 기준 약 700만원)에 이를 수 있다"고 전망됐다.

