"2차 공공기관 이전, 최적 입지 제공 등 유인책 필요"

전주시정연구원, 공공기관 이전 유치 전략 제시

연구원 "전주 신도시 확장형 도시개발 가능" 판단

전주시

이재명 정부 국정과제에 포함된 '2차 공공기관 이전' 유치를 위해선 최적의 입지 제공 등 유인책이 필요하다는 제안이 나왔다.

전주시정연구원은 13일 보고서를 통해 "정부가 1차 공공기관 이전과 같은 방향을 유지한다면 전주시는 기존 혁신도시와 인접한 신도시 확장을 통한 입지 제공이 가능하다"며 이같이 밝혔다.

연구원은 "전북혁신도시는 간선도로 접근성이 뛰어나고, 행정중심복합도시인 세종시와의 연계성이 높아 국가기관 이전에 적합하다"며 "전북혁신도시 서북권 대다수는 농지로 개발 여력 또한 충분하다"고 분석했다. 이어 "전북국제금융센터 등 새롭게 구성하는 시설에 입주하는 방법도 제시될 수 있으나, 이는 입주기관의 규모와 성격이 제한된다"고 덧붙였다.

이러한 신도시 확장형 도시개발은 미개발지를 상대적으로 저렴한 비용으로 개발할 수 있다는 장점이 있다. 기존 인프라를 활용할 수 있다는 점에서도 효과적이다. 다만 기존에 형성된 혁신도시·배후도시에서의 인구 유출, 구도심 공동화 현상은 우려되는 대목이다.

연구원은 입지와 더불어 또 다른 유인책으로 산·학·연·관 연계를 강조했다.

연구원은 "전주시 특화산업인 농생명, 금융, 탄소소재 산업과의 연계를 통한 부가가치를 창출할 수 있도록 밑그림을 그릴 필요가 있다"며 "지역산업 육성 및 이전기관 발전을 위한 장기적인 계획을 수립하는 등 방향성을 제시해야 한다"고 제언했다. 그러면서 지역대학과의 협력 체계 구축을 중요한 과제로 언급했다.

이 밖에 연구원은 전주시에 적합한 2차 공공기관 이전 분야와 기관을 열거하기도 했다. 금융 분야의 경우 한국투자공사, 7대 공제회, 농협중앙회, 중소기업은행, 한국벤처투자 등이 포함됐다. 중소기업 분야는 중소벤처기업연구원, 한국사회적기업진흥원, 공영홈쇼핑 등이 거론됐다. 또 음식·식품 분야는 한식진흥원, 식품안전정보원 등이 언급됐다.

박미자 전주시정연구원장은 "2차 공공기관 이전은 지역 발전을 위한 중요한 전환점"이라며 "유치 분야별 적합성, 지역 연계 발전 가능성을 부각해 대정부 유치 설득력을 제고할 필요가 있다"고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지