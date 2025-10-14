완주군의회∙반대대책위, 대통령실에 완주-전주통합 반대 서한문 전달

용산 대통령실 찾아 담당 비서관에 전달

완주군의회

완주군의회(의장 유의식)는 14일 완주전주통합반대 군민대책위원회와 함께 용산 대통령실에 완주군민과 군의회의 뜻을 담은 서한문을 대통령실 담당 비서관에게 전달했다. 서한문 전달에는 완주군의회 의원과 100여 명의 반대 주민들이 함께 했다.

의회와 대책위는 이날 전달한 서한문에 "이재명 대통령의 `지방자치는 민주주의의 뿌리이며, 주민의 의사를 최대한 반영하겠다`는 발언을 인용, 완주 주민의 뜻을 존중해 통합 권고를 중단해 달라고 요청했다"고 밝혔다.

이들은 "완주‧전주 통합 논의가 단순한 행정구역 조정이 아닌, 주민의 삶과 자치의 존립이 걸린 중대한 사안이다"며, “주민갈등 조기종식을 명분으로 주민투표를 강행하는 것은 오히려 새로운 갈등의 불씨가 될 수 있다"고 주장했다.

유의식 의장은 “이번 서한문은 완주군을 지키려는 군민들의 간절한 마음을 담은 호소문으로, 반드시 대통령께 전달되길 바란다”며 “풀뿌리 민주주의의 상징인 지방자치가 온전히 발전하기 위해 대통령님의 현명한 결단을 기대한다”고 말했다.

