[줌] 고창의 시간, 사람, 유산을 잇다

사진작가이자 복지리더 박현규 위원장, ‘2025 세계유산축전’의 숨은 주역

박현규 전 고창군의회 의장.

고창 해리 출신의 박현규 전 고창군의회 의장(현 고창군지역사회보장협의체 공동위원장·고창군장애인복지협의회 회장·세계유산보존협의회 위원장)은 지역사회와 사람, 그리고 문화유산을 향한 애정을 바탕으로 쉼 없이 달려온 인물이다. 사진작가로 고창의 풍경과 사람을 기록하고, 복지 현장에서 이웃을 돌보며, 세계유산 보존의 최전선에서 활동하는 그는 10월 2일부터 22일까지 열리고 있는 ‘2025 세계유산축전’을 총괄하고 있다.

올해 축전은 고창의 세계유산인 ‘고인돌 유적과 갯벌’을 중심으로 전통문화와 자연, 사람을 잇는 다양한 프로그램을 선보인다. 세계유산보존협의회 위원장으로 준비 단계부터 참여해온 박 위원장은 고창의 역사와 가치를 제대로 보여 줄 수 있는 방안을 고민해왔다.

“유산은 우리가 지켜야 할 과거이자 미래 세대의 자산입니다. 이번 축전은 단순한 문화행사가 아니라 세계 속에 고창의 이름을 각인시키는 소중한 기회라고 생각합니다.”

그는 이번 축전에서 ‘살아 있는 역사’를 기록하기 위해 고인돌과 갯벌을 주제로 한 사진 전시회를 열고 관람객들을 기다리고 있다. 사진작가로서의 섬세한 시선으로 고창의 자연과 사람을 세계인에게 전하겠다는 포부를 밝혔다.

박 위원장은 예술 활동 못지않게 공동체 리더로서의 발자취도 굵직하다. 고창군지역사회보장협의체 공동위원장으로서 복지 사각지대 해소와 취약계층 지원에 앞장서며, 민·관 협력을 통한 주민 주도의 복지 공동체 실현에 힘써왔다.

“복지는 행정만으로 완성되지 않습니다. 주민 모두가 손을 잡아야 진정한 나눔과 돌봄이 실현됩니다.”

또한 고창군장애인복지협의회 회장으로서 장애인의 자립과 사회참여 확대에도 적극적이다. 문화·체육 프로그램을 운영하고 복지 인프라를 확충하며, 인권 신장 활동을 통해 고창의 사회통합을 이끌고 있다. 그의 노력은 ‘함께 사는 고창’이라는 가치로 구체화되고 있다.

사진작가로서의 행보 또한 꾸준하다. 그는 수십 년 동안 고창의 사계절과 사람들의 표정을 카메라에 담아왔다. 그의 사진에는 언제나 사람 냄새와 공동체의 이야기가 배어 있다. “사진은 순간을 영원히 기억하는 예술입니다. 고창의 오늘과 내일을 기록하는 것이 제 역할이라고 생각합니다.”

박 위원장은 늘 “고창의 행복은 사람에서 시작된다”고 말한다. 사회복지, 예술, 세계유산 보존까지 세 영역을 유기적으로 연결해온 그의 행보는 고창을 따뜻하고 풍요로운 공동체로 만드는 원동력이 되고 있다. 그는 이번 세계유산축전을 통해 고창의 가치와 이야기가 세계인과 함께 하기를 바라고 있다.

“지역의 행복은 사람에서 시작됩니다. 고창의 아름다움을 알리고, 이웃과 함께 살아가는 길을 끝까지 걸어가고 싶습니다.”

‘2025 세계유산축전’은 단순한 문화행사가 아니다. 고창이라는 공간이 품은 시간과 사람, 그리고 공동체의 이야기를 세계와 나누는 축제다. 그리고 그 중심에는 사진작가이자 공동체 리더인 박현규 위원장이 있다. 그의 발자취는 이번 축전의 주제처럼, 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 든든한 연결고리가 되고 있다.

