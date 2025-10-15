학교통폐합·학력격차 해법 모색…제5회 진짜민주진보 교육포럼 열린다

전북 교육 현주소 진단, 지속가능한 공공교육 방향성 모색

오는 30일 오후 4시 전주교육대학교 김서종 홀에서 개최

제5회 진짜민주진보 교육포럼이 오는 30일 오후 4시 전주교육대학교 김서종 홀에서 열린다.

이번 포럼은 전북 교육계의 핵심 과제인 ‘학교 통폐합’과 ‘학력 격차’에 대한 해결책을 모색하기 위한 발제와 토론을 진행한다.

최근 학생 수 감소와 지역 불균형으로 인해 소규모 학교의 통폐합 논의가 활발해지면서 지역 간 학력 격차가 교육 불평등으로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 이러한 흐름 속에서 열리는 이번 포럼은 전북 교육의 현주소를 진단하고, 지속 가능한 공공교육의 방향을 모색하는 계기가 될 것으로 예상된다.

포럼은 김승환 전 교육감 시절 강조된 혁신학교 철학을 성찰한다. 이를 통해 보다 실질적인 교육 대안을 모색한다. 다양한 교육 주체들의 시각을 반영해 ‘진짜민주진보’ 교육의 방향성을 구체화하는 데 초점을 맞출 예정이다.

이를 위해 전북 교육계에서 다양한 경험과 전문성을 갖춘 인사들이 발제에 나선다. 이경한 전주교대 교수는 ‘전북교육의 현주소 : 너무 작은 학교의 통합과 그 활용방안’ 을 주제로, 김운태 우석대 대외협력부총장은 ‘지역의 학력 격차 해소 방안’을 발표한다.

‘예측이 어려운 미래 시대를 대비한 대안교육의 방안은?’이라는 주제로 황호진 전 전북교육청 부교육감이 발제에 나선다. 이어서 유성동 좋은교육시민연대 대표는 ‘지역 공공교육 인프라 조성과 학교 통폐합 방향성 모색’에 대한 다양한 시각과 의견을 전달한다.

이날 교육계 인사들도 토론에 참여한다. 서재복 전주대 교육학과 교수와 이현 우리교육연구소 이사장, 정성윤 전북대·전주교대 겸임교수, 박지웅 한국교총 2030청년위원회 수석부위원장이 토론자로 참석해 여러 대안을 제시한다.

전북교사노조 관계자는 “이번 포럼은 전북교사노동조합, 전북교육청공무원노동조합 등 8개 단체가 주최한다”며 “학교 통폐합과 지역 학력 격차라는 구조적 문제에 대해 실질적이고 지속 가능한 해법을 찾는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지