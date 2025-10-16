남원서 ‘전국 청소년 모빌리티 메이커스 레이싱 대회’ 열린다

AI·코딩 융합 미래 모빌리티 체험의 장

전국 초·중·고 54명 참가, 창의력 겨룬다

‘남원 국제드론제전’과 연계한 기술 축제

사진=남원시

남원시(시장 최경식)는 오는 18일과 19일 남원종합스포츠타운 배드민턴장에서 ‘SW미래채움(전북) 전국 청소년 모빌리티 메이커스 레이싱 대회’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 대회는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주최하고, SW미래채움 전북·대구센터가 공동 주관한다.

전북특별자치도와 남원시, 전북교육청이 후원하며, ‘2025 남원 국제드론제전 with 로봇’과 연계해 첨단 기술이 융합된 종합 축제로 진행된다.

전국에서 총 22개 팀, 54명의 초·중·고등학생이 참가한다.

초등부(12팀 34명)는 1일 과정, 중·고등부(10팀 20명)는 1박 2일 집중 프로그램으로 운영돼 수준별 맞춤 교육과 실습이 병행된다.

참가자들은 직접 RC카를 조립하고 코딩해 장애물 레이싱에 도전한다.

단순한 경기 참여를 넘어 소프트웨어 코딩 능력, 협업, 창의적 문제 해결력을 함께 키우는 체험형 교육으로 구성됐다.

최경식 시장은 “이번 대회는 미래 세대가 기술과 창의성을 결합해 성장하는 뜻깊은 자리”라며 “남원시는 앞으로도 청소년의 AI·SW 역량 강화를 위한 교육 지원을 지속하겠다”고 말했다.

한편 SW미래채움사업은 과학기술정보통신부가 주관하는 디지털 교육 확산 사업이다.

남원시는 지난해 전북센터를 개소하고, AI·SW 교육과 강사 양성 등 지역 기반 디지털 교육 확산에 앞장서고 있다.

