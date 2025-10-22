새만금항 신항 관리부두, 정온도 미확보로 '불안'

고파랑에 대비치 않은 채 함선 형식만 변경

자연 재해로 또다시 침몰 피해 우려 목소리

정온도 확보 위해 가호안 연장 축조 바람직

지난달 준공된 새만금항 신항의 관리부두 전경.

최근 준공된 새만금항 신항의 관리부두가 항내 정온도 미확보로 안전성 확보에 빨간불이 켜졌다.

약 2 년전 가거치중인 관리 부두의 함선이 너울성 고파랑의 내습으로 침몰된 적이 있음에도 고파랑에 대비하지 않은 채 함선 형식만 변경, 같은 장소에 관리 부두를 건설해 또 다시 자연 재해을 입지 않을까 우려되기 때문이다.

항만의 원활한 운영을 지원하기 위해 예선, 청항선, 급수선, 순찰선 등이 안전하게 접안 및 계류하는 장소인 새만금항 신항 관리부두의 길이는 126m로 지난달 준공됐다.

이 부두는 2023년 12월 당시 가거치중인 일체형인 콘크리트 함선이 남서측 너울성 고파랑이 몰아치면서 침몰하는 바람에 3분절 강재 함선으로 수정 제작돼 다시 설치됐다. 당시 피해액은 약 100억원으로 추산됐다.

이 부두는 부잔교(부유식 부두)형태로 설치돼 파랑과 풍랑때 파고 변화와 조류에 민감하게 반응하는 구조적 특성을 가지고 있다.

그러나 함선의 침몰 당시 재해의 원인이 된 강한 바람과 파랑을 막아주는 가호안의 연장 축조 등 외곽시설 대책을 강구하지 않은 상태에서 같은 장소에 관리부두가 다시 시설됨으로써 부두 구조물은 물론 향후 계류 선박의 안전이 크게 위협받을 것으로 예상된다.

특히 남서풍이 강한 동절기에는 약 2m 전후의 항내 잔류파가 발생, 또다시 함선이 침수되는 상황이 반복되지 않을 까 우려가 목소리가 높은 상황이다.

항만전문가들은 "관리부두시설은 항내 1m의 정온도가 확보된 위치에 설치돼 운영토록 돼 있지만 새만금항 신항의 관리부두는 그러하지 못한 상태에 있다"며 "관리 부두에 계류한 관공선들은 강한 남서풍이 몰아칠 때 정온도의 미확보로 다른 곳으로 피항해야 하는 상황마저 예측되고 있다"고 말했다.

이들은 또한 "명확한 분석을 통한 정온도 확보로 관리부두의 안정적인 운영을 위해선 현재 165m인 가호안 시설을 200∼250m 추가로 연장하는 등 대책 마련이 요구된다" 고 입을 모으고 있다.

군산해수청의 한 관계자는 "가호안의 연장 축조는 관리부두가 임시 시설일 뿐만 아니라 막대한 예산이 소요되는 점을 감안할 때 현실적으로 어렵다" 고 말했다.

한편 안정적인 정온도의 확보로 새만금항 신항의 원활하고 안정적인 운영을 위해서는 강한 남서풍을 막아주는 방파 호안의 축조가 필요하다는 지적이 제기돼 왔지만 대책은 전혀 강구되지 않고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지