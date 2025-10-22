정읍에서 제2의 인생을…제22기 귀농귀촌학교 힘찬 출발

하반기 정읍시귀농귀촌학교 입교식에 이용관 소장, 허삼권 이사장과 이사, 예비귀농귀촌인들이 참석했다. 사진제공=정읍시

정읍시에서 제2의 인생을 꿈꾸는 도시민·예비 귀농귀촌인 30명이 농업·농촌을 배우기 위해 ‘2025년 하반기 제22기 정읍시 귀농귀촌학교’에 입교했다.

정읍시와 (사)정읍시 귀농귀촌센터는 지난 21일 황토현권역어울림센터에서 개강식을 열고 9일간의 본격적인 교육 과정에 돌입했다.

이번 교육은 오는 30일까지 총 60시간 동안 이론 교육과 현장 체험 프로그램을 병행해 운영된다.

특히 교육생들이 정읍에 안정적으로 정착할 수 있도록 농촌 생활의 이해·작물 재배 기초·선배 귀농인의 사례 공유·현장 방문 등을 포함한 실질적인 내용으로 구성됐다.

모든 교육 과정을 성실히 이수한 교육생에게는 수료증(교육인정 60시간)이 발급되며, 이는 향후 귀농귀촌 지원 사업 참여나 정착 과정에 유용하게 활용할 수 있다.

이용관 농업기술센터 소장은 “정읍시로의 성공적인 귀농·귀촌을 위한 첫걸음으로 이번 교육이 큰 역할을 하길 기대한다”며 “앞으로도 지속적인 지원과 체계적인 교육을 통해 도시민의 농촌 정착을 적극 돕겠다”고 밝혔다.

