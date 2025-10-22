완주-전주 통합·새만금 특자체 추진 조속한 매듭 '난망'

완주-전주 통합 논의 갈등 고조 상황, 행안부 여전히 답보 상태

군산, 김제, 부안 3개 시·군 새만금 특별지방자치단체 파행 지속

2013년 6월 25일 완주·전주 통합 주민투표를 하루 앞두고 완주군 봉동읍 곳곳에 걸린 통합 찬성 및 반대 현수막 모습./사진=전북일보DB

전북특별자치도 현안인 완주 전주 통합 문제에 대한 찬반공방이 이어지고 있지만, 정부가 적극적으로 나서지 않으면서 사안 매듭이 이뤄지지 않고 있다. 여기에 새만금 특별자치단체 추진 역시 이와 맞물려 재추진이 안갯속인 형국이다.

현재 지난한 통합 문제로 주민 간 갈등이 고조되고 있고 주민투표 시기에 대해서도 이런저런 설들만 난무하고 있어 정부가 신속히 나서서 결론을 내려야 한다는 지적이 나오고 있다.

22일 전북일보 취재를 종합하면 행정안전부는 완주 전주 통합에 대한 주민투표 권고를 여전히 검토 중인 것으로 알려졌다.

당초 추석 명절 이후인 이달 중순 주민투표 권고가 이뤄질 수도 있다는 전망이 나왔지만 정부는 요지부동인 상황이다.

주민투표 시기에 대한 설들이 꼬리에 꼬리를 물면서 이달 말께 행안부의 통합 권고가 이뤄질 수도 있다는 관측과 함께 급기야 해를 넘길 수도 있다는 비관론도 제기되고 있다.

지난달 말에는 정부와 정치권, 지자체 등이 참여한 6자 간담회가 열렸는데 지역 내 일각에서는 행안부의 권고 시기가 향후 통합의 결정적인 향방을 가를 것이란 전망이 지배적이다.

현행 '주민투표법'에 따르면 중앙정부가 권고를 내리면 해당 지자체는 21일 이내에 주민투표를 실시해야 한다.

전북자치도는 내년 6월 3일 지방선거전에 통합시 출범을 희망하고 있다.

하지만 행안부가 최근 화재로 중단된 행정정보시스템 복구 작업과 오는 31일 경북 경주시에서 20년 만에 국내에서 열리는 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 준비로 통합 권고 시기를 짐작하기 어렵다는 것이 전북도의 설명이다.

이런 가운데 도 등에 따르면 24일 윤호중 행안부 장관이 '제7회 대한민국 사회적경제 박람회' 개막식 참석차 전주를 방문할 것으로 알려져 있다.

따라서 윤 장관이 이날 완주 전주 통합과 관련된 어떠한 메시지를 내놓을 지 지역의 눈과 귀가 쏠리고 있다.

행사장에서는 윤 장관과 김관영 전북도지사의 사전환담 자리도 마련될 예정이어서 현안에 대한 의견과 교감이 있을지 기대감도 커지고 있다.

한편 완주 전주 통합 논의 갈등이 지속되는 상황 속에 새만금 특별지방자치단체에 대한 재추진 논의는 수면 아래로 가라 앉은 모양새다.

현재 완주 전주 통합에 도가 행정력을 집중하고 있어 도청 내에선 새만금 특자체는 언급조차 되지 않는 상황이다.

군산시와 김제시, 부안군 등 3개 시군을 묶는 새만금 특자체가 지난 3월 출범을 앞두고 파행을 빚었기 때문에 전북도가 완주 전주 통합 문제와 동시에 해결하기에는 부담스러운 사안이기도 하다.

도 관계자는 "일단 완주 전주 통합에 도정이 매진하고 앞으로 새만금 특자체에 대해서는 올 연말인 오는 12월께 공론의 장을 별도로 마련하고 3개 시군 간의 중지를 모으겠다는 방침을 세우고 있다"고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지