겨울이 온다...아침 최저 3도, 월요일 전북지역 기온 크게 떨어져

연합뉴스

전북지역의 기온이 크게 떨어질 것으로 예상돼 주의가 필요하다.

26일 전주기상지청에 따르면 이번주 전북은 북쪽 찬 공기와 대륙 고기압 확장의 영향으로 평년보다 쌀쌀할 것으로 예보됐다.

27일 낮 최고 기온은 15도, 아침 최저 기온은 3도로 예보돼 평년보다 낮을 것으로 예상된다. 또 28일 낮 최고 기온은 15도, 아침 최저 기온은 1도로 예보됐다. 29일 낮 최고 기온은 18도, 아침 최저 기온은 0도로 예상돼 비교적 추운 날씨가 계속될 것으로 보인다.

떨어진 기온은 이번주 후반 다시 평년 수준을 회복할 것으로 전망된다.

이와 함께 기상지청은 27일 새벽부터 오전 동안 전북 일부 지역에 0.1㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있을 것으로 내다봤다. 높은 산지 지역의 경우 0.1㎝ 미만의 눈이 날릴 가능성도 있는 것으로 조사됐다.

기상지청 관계자는 “기온 급감에 따른 추위가 이어지는 만큼 건강 관리에 각별히 유의해 달라”고 말했다.

