임실군, 반려견과 옥정호에서 임실펫투어 개최

반려동물 친화도시 입지와 관광객 유치 강화

전국 각지에서 반려견과 함께 떠나는 가을여행에 참가한 반려인들이 옥정호 출렁다리에서 기념촬영을 하고 있다 임실군

임실군이 실시하는 반려동물과 함께하는 특별한 여행 프로그램 ‘임실 펫투어’가 반려동물 친화 관광도시로서 입지를 강화하고 있다.

펫투어 프로그램은 늘어나는 반려동물 동반 여행에 대응하고 오수의견관광지와 군 대표 관광지를 연계해 지역경제 활성화를 도모키 위해 우석대학교 RISE 사업단과 협업으로 추진됐다.

지난 24일 진행된 첫 번째 임실 펫투어는 △옥정호 출렁다리 △붕어섬 생태공원 △오수의견관광지 등 임실의 대표 관광명소를 중심으로 반려동물과 자연을 만끽하는 힐링 코스로 호응을 얻었다.

임실 펫투어 참가자들은 관광버스로 반려견과 함께 꽃길과 출렁다리를 건너고 사진도 찍으며 잊지 못할 추억들을 남겼다.

오는 31일에는 또 두 번째 임실 펫투어가 예정되고 코스는 천만송이 국화꽃이 만발한 △임실치즈테마파크 △오수의견관광지로 구성됐다.

특히 임실치즈테마파크는 유럽풍 정원과 구절초 공원, 치즈 체험 프로그램 등으로 가족 단위 관광객에 큰 인기를 얻고 있다.

오수의견관광지는‘의견(義犬)의 전설’을 간직한 명소로서 반려동물 전용 잔디광장과 휴게공간을 조성, 산책하기에 좋은 공간이다.

투어는 반려견 안전벨트가 제공된 반려동물 전용 버스로 운행되고 전문 사진작가와 안전관리를 위한 전문 여행가이드가 동행한다.

임실펫투어와 관련된 자세한 참가 내용은 임실군홈페이지를 통해 참고하거나 임실군청 반려산업과로 문의하면 된다.

심민 군수는 “반려동물과 함께하는 여행 수요가 증가함에 따라 지역 관광자원을 활용한 맞춤형 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라며 “이번 투어가 임실의 아름다운 자연과 문화가 더욱 널리 알려지길 기대한다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지