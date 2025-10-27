이전기사
[속보] 안호영 "익산 제2혁신도시 부정한 적 없다"
UPDATE 2025-10-27 20:13 (Mon)
[속보] 안호영 “익산 제2혁신도시 부정한 적 없다”

송승욱 웹승인 2025-10-27 15:05 수정 2025-10-27 15:05

최근 익산시애향본부 성명 관련 “사실무근” 입장 밝혀
“익산 발전은 전북 균형발전과 직결된 중요 과제” 강조

안호영 국회의원

속보= 안호영 국회의원(완주·진안·무주)이 최근 익산시애향본부 성명과 관련해 “익산 제2혁신도시를 부정하는 발언을 한 사실이 없다”는 점을 분명히 했다. (27일자 8면 보도)

27일 안 의원은 “앞서 지난 24일 익산시애향본부가 발표한 입장문에는 안호영이 ‘제2혁신도시를 전주·완주 통합의 명분으로 삼례·봉동 일원에 조성해야 한다’고 했다는 내용이 포함돼 있는데, 그러한 발언을 한 사실이 전혀 없다”는 입장을 밝혔다.

이어 “익산의 발전은 전북의 균형발전과 직결된 중요한 과제”라며 “앞으로도 익산시민을 비롯한 도민 여러분과 긴밀히 소통하며, 전북의 미래를 함께 그려갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

#안호영 #익산 제2혁신도시 #부정한 적 없다 #익산시애향본부 #익산 발전 #전북 균형발전 직결 #중요 과제
송승욱 ssw791221@naver.com
