전주문화재단 한지진흥원, 한지의 품격을 세계에 선보인다

2025 APEC 정상회의 부대행사 한지·한복 홍보 부스 참여

전주문화재단 전경사진. 전북일보 자료사진

(재)전주문화재단(대표이사 최락기) 한지진흥원이 29일 경주 월정교에서 열리는 '2025 APEC 정상회의 부대행사' 한지·한복 홍보 부스에 참여한다.

아시아·태평양 21개국 정상 및 내빈 약 2000명이 참석하는 이번 행사는 전통문화의 품격과 현대적 감각을 결합한 한국의 대표 문화자산인 '한지'와 '한복'을 세계무대에 선보이는 뜻깊은 계기가 될 것으로 예상된다.

한지진흥원은 현장에서 정부포상증서용 전통한지 전시와 물성 시연을 진행한다. 특히 관람객들이 한지의 내구성과 유연성을 직접 확인할 수 있도록 한지 물성 측정 장비(내절도 시험기)를 설치해 한지의 강도와 질감 차이를 눈으로 확인할 수 있게 한다.

또한 정부포상증서 제작에 실제 사용되는 전통한지 샘플과 함께 전국 장인들이 제작한 다양한 전통한지를 선보여 한지의 기술적 완성도와 미적 가치, 지속가능한 제작 체계를 폭넓게 알릴 예정이다.

진흥원은 국내 유일의 한지 전문 시험·분석 기관으로, 한지의 물리적 특성(평량·두께·인장강도·인열강도·파열강도·내절도·백색도 등)을 과학적으로 측정하고 품질 향상을 위한 표준화 연구를 이어오고 있다. 특히 분석 항목을 국제표준(ISO)에 맞춰 수행함으로써 국내 한지 산업의 품질 신뢰도 제고와 수출 경쟁력 강화에 기여해왔다.

홍보 부스는 국립경국대학교 전미경 교수와 고소미 작가의 협업으로 한지 재료와 작품 전시가 함께 진행되며 특설무대에서는 한국한복진흥원 주관의 한복 패션쇼가 펼쳐진다.

