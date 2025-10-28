이전기사
전북일보로고

"금액·횟수 제한"…익산시, ‘수의계약 운영 규정’ 정비 완료
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-28 15:26 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산
보도자료

"금액·횟수 제한"…익산시, ‘수의계약 운영 규정’ 정비 완료

송승욱 웹승인 2025-10-28 13:47 수정 2025-10-28 13:47

금액·횟수 제한 통해 특정 업체 반복 계약 차단
현장 확인 의무 강화, 계약 비리 업체 영구 배제

image
익산시청 전경/사진 제공=익산시

익산시가 공정성과 투명성을 높이기 위해 도입한 수의계약 업무 운영 규정의 정비가 완료됐다고 28일 밝혔다.

이번 규정 정비는 반복적인 특정업체 계약 및 계약 비리 논란을 사전에 차단하고, 예산 집행의 효율성을 높이기 위한 조치다.

새 운영 규정에 따르면, 1인 견적 수의계약은 계약금액이 1500만 원 이하로 제한된다. 또 동일 업체와의 연간 계약은 최대 5회, 총 7500만 원을 넘지 못한다. 이는 반복 계약을 통한 편중을 막기 위한 장치다.

또 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등과의 수의계약에도 일정한 경쟁 원칙을 적용해 계약 공정성을 높이도록 했다.

현장 확인 의무도 한층 강화됐다. 농공단지 입주기업과 수의계약을 맺을 경우, 계약 체결 전 사업장 운영 실태나 직접 생산 여부를 반드시 확인해야 한다.

특히 계약 비리가 적발된 업체는 부정당업자로 지정해 수의계약과 입찰 참여에서 영구 배제한다.

아울러 수의계약 배제 이력, 비리 이력 관리 등 사후 감시 체계도 정비했다.

시는 앞서 9월 25일부터 수의계약 방침을 강화해 운영하고 있으며, 이번 규정 정비로 완전한 계약 강화 방침을 운영할 수 있게 됐다.

시 관계자는 “이번 운영 규정 정비는 시민 눈높이에 맞춘 청렴 행정 실현의 일환”이라며 “앞으로도 투명하고 공정한 계약 문화가 정착될 수 있도록 지속적으로 제도를 보완해 나가겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#익산시 #수의계약 #업무 규정 정비 #공정성 #투명성 #1500만 원 이하 #연간 최대 5회 #현장 확인 의무 강화 #부정당업자 영구 배제
송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr