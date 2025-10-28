[전북경찰청 국감] 전북경찰청 ‘노인 교통안전 대책’ 호평…PM 사고 대책은 숙제

박수민 의원 "다양한 기관과 협력해 노인 교통사고 감소…긍정적"

김성회 의원 "전동킥보드 무면허 운전 등 교통안전 정책 보완을"

질의하는 박수민 의원/연합뉴스

전북경찰청 국정감사에서 노인 교통사고 예방 노력이 긍정적 평가를 받은 가운데, 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)의 교통안전 대책 보완이 필요하다는 지적도 제기됐다.

국민의힘 박수민 의원은 28일 전북경찰청에서 열린 행안위 국정감사에서 “지난 2023년도 감사에서 지적을 받고 개선된 사례가 있는데, 상당히 긍정적으로 보고있다”며 “당시 노인 교통사고 증가가 지적됐는데 교통안전공단과 운전면허 시험장 등 다양한 기관과 협력해 이를 상당히 줄인 것으로 보여 많은 지역이 고령화가 되는 상황에서 좋은 사례 같다”고 말했다.

이에 대해 조영일 전북청 교통과장은 “도로교통공단과 협력, 어르신들이 모여있는 복지관과 노인대학에서 직접 기념품도 배포하고 교육도 진행하면서 교통사고가 많이 줄었다”며 “앞으로도 계속 추진하겠다”고 설명했다.

이어 박 의원은 “감사를 하는 이유는 개선을 위한 것”이라며 “개선의 핵심은 예방이고, 그런 면에서 굉장히 좋은 노력을 해주신 것 같다”고 긍정적으로 평가했다. 그러면서 “정책을 계속 발전시키고 다른 지역에도 확산시켜 달라”고 덧붙였다.

김성회 의원/연합뉴스

반면 더불어민주당 김성회 의원은 “노인 교통안전 대책에 대해 도내 경로당을 방문해서 홍보하고 있다는 답변이 왔었는데, 사실 전단지만 돌려서 될 일은 아니고 추가적인 내용이 마련되어야 할 것 같다”며 “개인형 경광봉을 지급하는 대상을 확대하던지 다른 방법을 찾아야 한다”고 요구했다.

전동킥보드 안전 대책 등 교통안전 정책에 대한 보완이 필요하다는 의견도 제기됐다.

김 의원은 또 전동킥보드 사고 문제를 지적하며 “미성년자가 무면허 상태로 사고를 내면 본인도 다치고 다른 사망사고도 유발할 수 있다”며 “국회에서 PM법을 제정해 모든 것을 정리하면 좋겠지만, 경찰도 안전과 관련해서 할 수 있는 부분을 먼저 해 주셨으면 좋겠다”고 지적했다.

이에 김철문 전북경찰청장은 “다음달 1일부터 전동킥보드 운전 면허 대여업자들도 방조 행위 등으로 단속할 예정”이라며 “안전 관련 홍보도 적극적으로 하겠다”고 답변했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지