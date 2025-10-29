‘최신 농기계·기술 한눈에’ 익산농업기계박람회 열린다

Trend news
전국 규모 행사…11월 4일부터 7일까지 나흘간 익산시농수산물도매시장 일원
400여 종 농업기계·스마트팜 기자재, 농업 로봇 등 첨단기술 제품 전시 및 시연
최신 농기계와 첨단기술을 한눈에 살펴볼 수 있는 ‘2025 익산농업기계박람회’가 오는 11월 4일부터 7일까지 나흘간 익산시 농수산물도매시장에서 펼쳐진다.
29일 시 바이오농정국 브리핑에 따르면, 농업기계박람회는 농업기계 산업 발전 및 첨단기술 교류를 위한 전국 규모 행사로 전북특별자치도와 익산시가 공동 주최하고 한국농기계공업협동조합이 주관한다.
박람회에는 티와이엠(TYM)과 엘에스트랙터 등 익산 소재 기업을 비롯해 전국 200여 개 업체가 참여할 예정이며, 약 1만 8000㎡ 규모로 조성된 전시장에서는 400여 종의 주요 농업기계와 스마트팜 기자재, 농업 로봇 등 첨단기술 제품이 전시된다.
또 현장에서 농기계 시연장(연시장)이 운영돼 실제 작업 모습을 직접 볼 수 있다.
시는 박람회 기간 익산 관광 홍보관과 우수 농특산물 판매관도 함께 운영해 박람회를 찾은 관람객에게 지역의 매력과 특산품을 알릴 예정이다.
앞서 성공적인 박람회 개최를 위해 부서별 추진 상황 보고회를 열고 교통·안전·환경정비·홍보 등 세부 준비 사항을 꼼꼼히 점검한 시는 부서 간 협업 체계를 강화해 안전하고 편리한 박람회 운영에 만전을 기한다는 방침이다.
특히 안전관리와 교통, 주차, 편의시설 운영 등 시민과 방문객 모두가 편안하게 박람회를 즐길 수 있도록 철저히 대비할 예정이다.
권혁 시 바이오농정국장은 “이번 박람회가 농업기계 산업 발전은 물론 지역경제 활성화와 익산의 브랜드 가치 향상에도 큰 도움이 될 것”이라며 “모든 부서가 끝까지 긴장감을 유지해 성공적인 행사가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
