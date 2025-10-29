나인권 전북도의원 "김제시장 금품수수 의혹 저와 관련 없어"

29일 오전 도의회서 입장 밝히는 간담회

"사건과 관련 있다면 모든 책임 다 질것"

입장 밝히는 나인권 전북도의원/연합뉴스

정성주 김제시장 금품수수 의혹과 관련, 전북특별자치도의회 나인권(김제 1)은 29일 "자신이 배후에서 이 사건을 조종했다는 소문은 사실이 아니다"고 전면 부인했다.

나 도의원은 이날 전북도의회 기자간담회에서 "정 시장의 사법 리스크는 (저와) 티끌만큼도 관련이 없다"며 "조금이라도 관련된 사실이 드러나면 어떠한 법적·사회적 책임도 마다하지 않겠다"고 밝혔다.

이 사건의 제보자 A씨는 '사업가 B씨로부터 돈을 받아 정 시장에게 건넸다'고 경찰에 진정서를 제출했으며 경찰이 압수수색 등으로 수사에 속도를 내자 B씨는 A씨, 나 도의원, 전 김제시의원을 공직선거법(허위 사실 공표 교사) 위반 혐의 등으로 고소했다.

나 의원은 "이번 의혹을 두고 제가 '제보자를 배후에서 조종하고 있다'는 등의 흑색선전이 김제에서 횡행하고 있다"며 "급기야 B씨가 저를 고소하는 황당한 상황에 이르렀다"고 말했다.

이어 "정 시장은 언론과 인터뷰에서 '내년 지방선거를 앞두고 정치적인 목적으로 기획된 의혹'이라고 했다"며 "(정 시장의) 정치적 의혹 제기는 자유지만 거짓으로 드러나면 책임이 따른다"고 일갈했다.

그간 침묵한 이유로는 "오랜 세월 친분이 있는 분들 사이의 일로 알고 있었기에 애써 외면했고, 민주당의 명예가 걸린 문제라 정치적으로 악용되지 않았으면 하는 마음에 침묵했다"며 "정 시장은 '기획된 의혹'이라는 주장이 거짓으로 판명되면 어떠한 책임을 질지 밝히라"고 요구했다.

나 의원은 "자신들의 이익을 취하고자 갈등을 부추기는 정치 공작의 망령을 더는 용납하지 않겠다"며 "사법당국은 철저하고 신속한 수사로 사건의 실체적 진실을 하루속히 규명해달라"고 촉구했다.

