이전기사
전북일보로고

[줌]‘함께’의 가치 실현하며 성장 중인 소민지 모멘텀파운데이션㈜ 대표
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-29 18:12 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사람들 chevron_right 줌, 오늘 이 사람
자체기사

[줌]‘함께’의 가치 실현하며 성장 중인 소민지 모멘텀파운데이션㈜ 대표

송승욱 웹승인 2025-10-29 15:53 수정 2025-10-29 15:53

image
소민지 모멘텀파운데이션㈜ 대표

“기업이 성장하는데 있어 지역사회의 역할이 매주 중요합니다. 도움도 필요하고요. 기업이 이윤 창출만 하는 게 아니라 지역사회 환원을 통해 사회적 책임을 다해야 하는 이유라고 생각합니다.”

지난달 익산지역 취약계층을 위한 김치 10㎏ 2000상자가 전달됐다.

1억 원에 달하는 통 큰 기부의 주인공은 서울 소재 모멘텀파운데이션㈜의 소민지 대표.

어려운 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되고 싶다는 그의 마음은 명절을 앞두고 지역의 저소득가정에게 온기를 불어넣었다.

그의 선행은 이번뿐만이 아니다. 익산 소재 사회복지법인 창혜복지재단 산하 전북혜화학교에 한돈 등뼈 1.2톤(3000만 원 상당) 기부, 강남푸드지원센터에 복숭아·자두 지원 등 꾸준히 나눔을 실천하고 있다.

이 같은 지역사회 상생 노력은 ‘나눔을 통한 성장’이란 그의 기업 운영 철학에 기인한다.

지난해 7월 회사를 설립한 그는, 실제로 단순한 경영을 넘어 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어오고 있다.

그동안의 꾸준한 활동을 바탕으로 지난달에는 2025 대한민국 여성리더대상 국회 문화체육관광위원장을, 지난 20일에는 2025 올해를 빛낸 브랜드 대상을 받기도 했다.

“오너로서 이윤 창출도 중요하지만, 지역사회의 일원으로서 ‘함께’의 가치를 실현하는 것 역시 이윤 못지않게 중요한 부분이라고 생각합니다.”

화장품 전문 기업으로 첫발을 뗀 그의 회사는 농축산물 가공·유통 분야까지 영역을 확장하며 익산과 연을 맺었다.

국내 유일의 국가식품클러스터가 있고 서울을 빠르고 쉽게 오갈 수 있는 KTX익산역이 선택의 배경이 됐다.

오랜 준비 끝에 국가식품클러스터 내 축산 제조 공장을 인수했고, 현재 이를 기반으로 수직계열화 체계를 구축 중이다.

익산 공장을 물류기지로 삼아 앞으로 전국을 대상으로 농축수산물 유통을 확대해 나간다는 계획이다.

전북의 우수한 먹거리를 특화해 시장을 공략하되 제조부터 가공, 유통까지 중간 과정을 최소화해 신선하고 질 좋은 제품을 합리적인 가격으로 공급함으로써 소비자 신뢰를 쌓겠다는 게 그의 목표다.

아울러 그는 황등한우육회비빔밥으로 유명한 한일식당(백년식당·대물림맛집) 서울 강남 1호점 오픈도 준비 중이다.

소 대표는 “회사를 운영하면서 신뢰와 합리성을 가장 중요하게 생각하는데, 전북은 식품산업 분야에서 인프라가 잘 갖춰져 있고 가능성도 충분하다고 본다”면서 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업이 될 수 있도록 계속 노력하겠다”고 말했다.

줌, 오늘 이 사람

'전통을 오늘의 언어로'⋯2025 전주세계소리축제 소리프론티어 우승팀, 우리음악집단 소옥 국내 유일 고상형 친환경 통학버스 개발한 강주일 ㈜아이버스 대표이사 올해 창립 100주년 맞은 전주 YMCA 김종기 이사장 유서현 박사과정생, 생성형 AI 실용화로 국제 학술대회 최우수논문상 전북 최초 대한민국명장 진정욱 도예가 “전북의 도예, 잠든 유산 깨워야” 고창의 시간, 사람, 유산을 잇다 "독자에게 반가운 인사로 남고 싶다"⋯제13회 중산문학상 수상자 김병호 시인 21년 간 372회 헌혈…헌혈 졸업한 안영산 씨 올해 3분기 '혁신도정상' 최우수상 이끈 김용수 전북자치도 주택건축과장 “어머니의 기억이 저를 무대에 세웠습니다”⋯제11회 신석정 전국시낭송대회 대상자 이은명 씨

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#소민지 대표 #모멘텀파운데이션 #지역사회 상생 #이윤 창출 #환원 #사회적 책임 #익산 국가식품클러스터 #나눔을 통한 성장 #사회공헌 #대한민국 여성리더대상 #올해를 빛낸 브랜드 대상 #농축수산물 유통 #황등한우육회비빔밥 #한일식당 서울 강남 1호점
송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사람들뉴스
사람들섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr