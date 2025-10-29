붕어빵 1개 1500원까지...원자재 가격 상승, 부담되는 겨울철 간식들

전주시 일대 붕어빵, 호떡, 어묵 등 겨울철 간식 가격 크게 올라

고물가에 서민들 볼멘소리, 높은 물가에 소비심리 쪼그라들어

전주의 한 붕어빵 가게 앞에 붕어빵을 포장하기 위한 시민들이 몰려있다. 김경수 기자

쌀쌀해진 날씨에 달콤한 겨울철 간식이 생각나는 계절이 돌아왔지만, 고물가에 서민들의 시름이 깊어지고 있다.

원재룟값이 오르면서 붕어빵, 호떡, 어묵 등 겨울철 간식 가격이 상승했다. 가벼워진 주머니에 서민들의 쓴소리가 쏟아진다.

지난 28일 밤 10시께 전주시 완산구 삼천동의 한 붕어빵 가게 앞. 가게에 적힌 가격표는 팥붕어빵 3마리 2500원. 호떡도 한 개에 1500원을 받고 있었다. 요즘 유행하는 슈크림·고구마 붕어빵 등은 한 개에 1000원을 넘긴 상황이었다. 붕어빵 가게 주인 최모(60대·여)씨는 “작년부터 3개에 2000원 하던 가격을 2500원으로 올렸다”며 “재료값이 올라 가격을 올리지 않으면 답이 나오지 않는다”고 설명했다.

이날 전주시 일대의 다섯 곳의 붕어빵 등 겨울 간식 가격을 확인한 결과 붕어빵은 1개당 700원~1500원, 호떡은 1개 1500원~2000원, 계란빵은 1개 1500~2500원 등이었다. 가볍게 먹을 수 있던 어묵도 1개 700원~2000원으로 예년보다 가격이 크게 올랐다.

29일 농수산식품유통공사에 따르면 이날 기준 40KG 붉은 팥 가격은 78만4543원으로 전년 동월 50만4711원 대비 27만9832원이 증가해 55.46% 가격이 상승했다. 또 이날 계란 가격은 30구 기준 7378원으로 지난해 동일 6700원 대비 678원이 상승해 약 10%의 가격이 올랐다. 이 밖에 밀가루, 설탕 등 필수품의 가격 또한 상승하면서 간식들의 가격 상승을 부추겼다.

한국은행 전북본부가 발표한 10월 소비자동향조사에서 소비자심리지수는 108.6P로 3개월째 하락했다. 물가수준전망지수는 141P로 전월보다도 2P 상승했는데, 물가 상승이 이어지면서 소비심리 또한 쪼그라든 것으로 분석된다.

이날 붕어빵 가게에서 앞에서 만난 김모(20대·여)씨는 “작년만해도 현금 3000원씩을 겨울철 간식을 사먹기 위해 가지고 다녔는데 이제는 3000원을 가지고는 부족한 느낌이다”며 “현재 취업준비를 하는 상황에 많은 돈을 간식에 쓰기는 부담스러운데, 요즘에는 밥 한끼를 먹어도 기본으로 1만원이 넘어가니 지갑을 더욱 닫게 되는 거 같고, 경기가 어렵다보니 당연하게 즐겼던 문화가 추억으로 바뀌는 느낌이다”고 말했다.

