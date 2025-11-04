지난 3일 상의회관 중회의실에서 전주상공회의소 김정태 회장과 전북대학교 양오봉 총장이 국가기술자격시험 응시 활성화를 위한 업무협약을 맺고있다./전주상의 제공

전주상공회의소(회장 김정태)는 지난 3일 상의회관 중회의실에서 전북대학교(총장 양오봉)와 국가기술자격시험 응시 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 국가기술자격시험 응시를 활성화하여 학생들의 자격증 취득 기회를 확대하고, 이를 통해 청년층의 취업 경쟁력 강화 및 지역사회가 필요로 하는 전문 인재 양성에 기여하기 위한 것이다.

주요내용은 국가기술자격시험 응시 활성화를 위해 시험 일정, 응시방법 등의 홍보를 지원하고 응시독려 및 취업 역량 강화를 위한 다양한 공동 프로그램을 운영하여 전문인재 양성과 취업 역량 강화에 필요한 방안을 모색하고 지원하기로 했다.

전주상공회의소 김정태 회장은 “이번 협약은 산업현장에서 요구되는 실무 역량을 갖춘 인재를 양성하고, 학생들의 열정과 능력을 펼칠 기회가 되어 지역사회에 새로운 활력을 불어넣을 것이라 확신한다”고 했다.

이번 협약 체결을 계기로 전주상공회의소와 전북대학교는 청년층의 국가기술자격 응시 참여 확대와 지역사회 전문인력 양성을 위해 지속적인 협력을 이어갈 예정이다.

이종호 기자

