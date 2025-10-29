"새만금 신항만, 크루즈 산업 성패 관광 전략에 달려"

새만금개발청, 신항만 크루즈 관광산업 육성 유치 기본구상 용역 마무리 단계

신항만, 중국 등 동북아 지리적 접근성 우수해 관광 잠재력 충분히 가지고 있어

두바이의 크루즈 터미널. /사진=코스타 크루즈 홈페이지

동북아시아 허브로 기대를 모으는 새만금 신항만의 크루즈 산업 성패는 치밀한 관광 연계 전략에 달려 있다는 전문가 분석이 나왔다.

최근 '바다 위 숙소'로 각광 받는 크루즈 산업이 교통과 물류뿐 아니라 관광과 레저의 중심지로 잠재력을 가진 신항만에서 활성화 되려면 관광객 유입 전략을 세울 필요가 있다는 점에서다.

새만금개발청은 지난 5월부터 다음달 9일까지 까지 용역비 4800만원을 들여 교통물류전략연구소에 용역을 맡기고 새만금 신항만을 거점으로 크루즈 관광산업 육성 및 유치를 위한 기본구상 용역을 진행 중이라고 29일 밝혔다.

이번 용역은 새만금의 항만 인프라 구축과 고부가가치 산업으로 성장 중인 해양 크루즈와의 전략적인 연계 방안을 찾고 지속 가능한 새만금 크루즈 관광 육성 전략을 모색하기 위해 추진되고 있다.

새만금 신항만 조감도. /전북일보DB

다음달 중에 용역 보고서가 완성될 예정인 가운데 28일 개최된 최종 용역 보고회 등 최근까지 진행된 새만금 크루즈 산업에 관한 기본구상이 윤곽을 드러내며 마무리 단계에 이르렀다.

현재 진행 중인 용역에서는 새만금 신항만은 중국 등 단체 관광객이 많은 동북아시아와 지리적으로 가깝기 때문에 관광 수요를 흡수할 크루즈 중심지로 조성하면 기대 효과가 클 것이라는 분석이 담긴 것으로 확인됐다.

용역을 통해 새만금 크루즈 산업 육성을 위한 구체적인 전략으로 3가지가 제시됐는데 △크루즈 승객 하선 유도 전략 △MZ세대 유치 △(가칭)새만금국제크루즈포럼 등이 있다.

먼저 크루즈 승객 하선 유도 전략은 교통약자를 위한 무장애 동선 구축과 크루즈 승무원을 위한 관광 프로그램 개발 등이다.

이어서 MZ세대 유치 전략으로 젊은 층 주도의 지역 활성화를 위해 SNS 및 유튜브 전담팀 설립 등이 제시됐다.

(가칭)새만금국제크루즈포럼의 경우 제주국제크루즈포럼과 같이 새만금 또한 국제크루즈포럼을 개최해 국제적인 네트워크를 형성하는 데 목적이 있다.

아시아 최대 크루즈 터미널인 싱가포르 마리나 베이 크루즈 센터, 마리나베이는 싱가포르의 대표적 간적치다. /사진=마리나베이센터 홈페이지

특히 신항만을 거점으로 한 새만금 크루즈 관광산업 육성 및 유치 기본구상 용역에서 도출된 제언에 따르면 전북특별자치도가 역점적으로 추진 중인 전주 하계올림픽 유치와 연계할 경우 새만금 수변도시 조성 등과 맞물려 지역 발전에도 한층 더 가속도가 붙을 것으로 전망된다.

김용운 개발청 개발사업국 사무관은 "이번 용역을 통해 새만금 신항만이 교통, 물류의 허브 기능뿐 아니라 관광, 레저의 중심지로 잠재력이 충분하고 지역 경제에 도움을 줄 수 있는 거점시설이란 점도 확인되고 있다"며 "새만금 크루즈 관광객 유치에 대한 필요성이 용역을 통해 도출되면 다음달 용역 완료 전까지 세부적인 실행 방안 등 전략적인 부분을 다듬어 나갈 계획이다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지