[줌] 주민들과 함께 '70만 관광지' 오성한옥마을의 기적 만든 최수강 이장

도시와 가까워도 사람이 떠났던 곳, 낙후 마을에서 전북 대표 관광지로 탈바꿈

교사에서 귀촌 １세대 이장으로, “예산이 아니라 사람의 의지로 마을은 완성”

최수강(64) 오성한옥마을 이장

“사람이 떠난 자리에 다시 사람을 불러들인 마을이 오성한옥마을입니다.”

흙냄새와 바람결이 스며든 마을, 완주 종남산과 위봉산의 능선이 품처럼 둘러싼 곳. 오성제 저수지를 거울 삼아 한옥 지붕들이 낮게 눕듯 자리한 오성한옥마을을 찾는 사람들은 마치 한 폭의 풍경화 같다고 입을 모은다.

한때 마을회관 하나 없던 작은 시골이 이제 연간 70만 명이 찾는 전북의 명소가 됐다. 그 변화의 시간 한가운데엔, 스무 해 넘게 마을의 뿌리를 지켜온 최수강(64) 이장이 있다.

2003년, 그는 고등학교 교사로 재직 중 귀촌 1세대로 이곳에 첫 땅을 샀다.

그는 “그땐 정말 낙후된 시골마을이었다. 도시와 가까웠지만 찾는 사람도, 남는 사람도 없었다"고 당시를 소회했다.

그가 지은 한옥과 ‘오성제 카페’는 단순한 쉼터가 아니었다. 이 마을의 변화는 그 작은 마당에서부터 피어나기 시작했다.

그 무렵 도시계획전문가 장택주 전남도립대 교수 등 뜻을 같이한 이들이 하나둘 마을에 모여들었다. 주민과 귀촌인이 손을 맞잡고 마을계획을 세웠고, 닥나무 숲길과 저수지, 한옥을 활용한 경관 자원화가 시작됐다. ‘우리 마을을 우리 손으로 바꿔보자’는 마음 하나로 시작된 일이었다.

최 이장은 “어느 한 사람의 공이 아니라 모두의 손끝이 만든 결과”라며 “교수, 예술인, 귀촌인, 원주민이 함께 꿈꿨기 때문에 지금의 오성이 가능했다”고 말했다.

이 마을의 가장 큰 힘은 사람이다. 주민들은 매년 마을 워크숍을 열어 자원을 조사하고, 직접 공모사업을 제안했다. 실패를 두려워하지 않았고, 스스로 운영규약을 만들어 무분별한 개발을 막았다. 그렇게 세워진 한옥 25채가 산과 물, 숲과 어우러져 지금의 ‘경관이 곧 콘텐츠’인 마을을 완성했다.

최 이장은 "우리 마을의 변화는 공동체의 손끝에서 시작됐다"며 "예산을 따오는 것을 떠나 중요한 건 사람의 의지였고 주민의 신뢰로 지금까지 마을을 가꿔올 수 있었다"고 강조했다.

전남 강진 출신인 그는 전북에서 교직 생활을 하며 자연스레 이곳에 정착했다. 고등학교 교사로 재직하던 시절 전주에 거주하면서 이웃들과 교류했고, 그 인연이 완주 소양의 오성한옥마을로 이어졌다. 지금은 퇴직 후 2023년부터 마을 이장으로서 제2의 인생을 살고 있다.

현재 오성한옥마을에는 50가구 87명의 주민이 살고 있지만, 그중 원주민은 다섯 가구에 불과하다. 대부분은 도시에서 한옥의 풍경과 마을의 역사에 반해 찾아온 귀촌인들이다. 그렇게 모인 이들이 함께 땀과 정성으로 지금의 오성을 만들어냈다.

이제 그는 새로운 10년을 준비하고 있다. 하수처리 시설 개선, 공용주차장 확충, 복합문화교육공간 조성 등 마을의 지속가능성을 위한 밑그림을 그리고 있다.

끝으로 최 이장은 “오성은 아직 완성되지 않았다. 우리 세대가 한 걸음 내딛으면, 다음 세대가 그 길 위에 마을을 더 아름답게 한옥을 지을 것"이라고 했다.

