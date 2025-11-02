[열린광장] 전북대 남원 글로컬캠퍼스로 ‘리부팅 남원시대’ 여나

최경식 남원시장

‘벚꽃이 지는 순서대로 대학이 망한다’는 대학가를 떠돌던 ‘벚꽃엔딩’ 상용구가 더 이상 뜬소문이 아닌 대학의 슬픈 현실이 된 것은 비단 어제 오늘이 아니다.

학령인구 감소, 수도권 쏠림현상 등으로 이미 존립위기에 봉착해있는 대학가 곡소리가 실제 대학 폐교로 이어지고 있기 때문이다.

그런 측면과는 자못 다르지만, 우리 남원은 지난 2018년 사학 비리로 문을 닫게 된 서남대로 인해 그러한 뼈아픈 상황을 직간접적으로 겪은 이해당사자이다.

당시 보도됐던 한 언론사의 내용만 봐도 지역 대학 폐교로 얼마나 지역경제에 큰 영향을 줬는지 알 수 있다.

지난 2018년 3월 23일 뉴시스 보도에 따르면, ‘이미 상가 78곳이 문을 닫고, 원룸 42곳도 사실상 폐업했으며 원룸 공실률은 80％이상을 기록하고 있다.

택시와 버스업계도 직격탄을 맞았고, 도심권 상가도 그 여파를 감수하고 있다. 800여명에 이르던 학생은 온데간 데 없고, 300여명의 교직원도 직장을 잃었다.

그랬던 구 폐교 서남대가 지난 2023년 ‘글로컬 30’사업 선정으로 ‘전북대 남원 글로컬캠퍼스’로 재탄생되면서 우리 남원에 새 바람을 일으키고 있다.

특별히 전북대 남원글로컬 캠퍼스는 전국 30곳 넘는 폐교 대학 중 유일하게 지역과 함께 캠퍼스를 재생하려는 첫 모델로, 단순한 대학 유치를 넘어 지역 소멸 위기에 맞선 대한민국 지방 대학 재생의 혁신적인 모범사례로 조성되고 있기 때문이다.

실제로 가장 큰 난제였던 부지 문제도 우리 시에서 서남대 부지 매입 후, 교육부, 기재부와의 지속적인 협의를 통해 국·공유재산 교환 문제를 최종 타결해 성공한 과정은 지역과 대학의 강한 의지가 빚어낸 남다른 성과가 됐다.

이로써 글로컬캠퍼스 조성을 위한 실질적 토대가 마련된 것은 물론, 본격적인 건축 및 조성사업이 추진될 수 있는 여건이 완성됐다.

그런 가운데 전북대 남원글로컬 캠퍼스는 오는 27년 개교를 목표로 내년부터 K-엔터테인먼트학과(정원 70명), 글로컬 커머스학과(100명), 한국어학과(80명) 등 3개 학과가 신설, 연간 250명 이상의 외국인 유학생을 유치할 전망이다.

그렇게 입학한 유학생들은 전북대 전주 캠퍼스에서 1학년 동안 한국어와 문화, 역사 등 기초 교양을 이수한 뒤 전공을 배우고, 이후 남원캠퍼스 3개 학부에서 공부하면서 남원의 자랑인 전통 목기, 판소리 등 풍부한 문화유산을 활용하여 한국의 문화를 세계에 알리는 국제 교류의 중심 역할을 인재로 육성될 예정이다.

또 글로컬 커머스학과에서 글로벌 시장을 이끌 실용적인 교육도 받을 예정이다. 그렇게 총 1000명 이상의 유학생을 유치하는 것을 목표로, 이들을 위한 체계적인 교육 및 유학생들이 한국 취업과 지역 정착을 원활히 할 수 있도록 한국어학당까지 운영하는 환경을 구축하고 있다.

그러한 통합형 캠퍼스인 ‘전북대 남원 글로컬 캠퍼스’ 가 오는 2027년 ‘활기찬 대학도시 남원’에서 이뤄진다고 생각하니 필자는 벌써부터 가슴이 벅차고 설렌다.

우리 남원에게는 그야말로 ‘천 년에 한 번 올까 말까’ 한 지역의 미래를 다시 설계하는 혁신적인 상생 트리거가 되기 때문이다.

부디 이러한 좋은 행보가 남원만이 아니라 교육부가 설계한 ‘지자체-대학 협력기반 혁신사업(글로컬대학 30)’의 본질 속에서 다른 지역으로 확장될 날도 기대하며, 그 첫 신호탄인 전북대 남원 글로컬 캠퍼스의 성공적인 정착, 모두 응원해주시기 바란다.

