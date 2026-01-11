[열린광장] 제조혁신의 새로운 심장 ‘피지컬 AI’, 왜 완주인가

유희태 완주군수

인공지능(AI)이 화면 속 데이터와 텍스트를 넘어, 이제 거대한 기계 팔을 움직이고 공정 전체를 스스로 제어하는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’의 시대로 진입하고 있다.

이 거대한 산업적 변곡점에서 대한민국 제조 업계의 시선이 전북특별자치도 완주군으로 향하고 있다. 피지컬 AI 기술이 실제 산업 현장에 뿌리 내리기 위한 국가적 차원의 시범 사업이 속도를 내기 시작했기 때문이다.

피지컬 AI는 단순한 소프트웨어를 넘어 자율주행, 지능형 생산설비 등 실제 물리적 환경에서 작동하는 기술이다. 그 최종 목적지는 전 공정 자동화로 불이 꺼진 상태에서도 공장이 가동되는 ‘다크 팩토리(Dark Factory)’다.

대한민국 제조업의 재도약을 위해 필수적인 이 기술의 실증지로 완주군이 주목받는 이유는 명확하다. 완주는 이미 준비된 ‘거대한 실증 실험실’의 조건을 갖추고 있기 때문이다.

완주군에는 테크노밸리 1·2단지를 포함한 320만 평 규모의 산업 기반과 이곳에 밀집한 제조업체는 기계, 전자, 소재 등 피지컬 AI가 즉각 적용될 수 있는 최적의 생태계를 형성하고 있다. 여기에 최근 예비타당성 조사 통과된 완주 수소특화 국가산단에 수소 상용모빌리티와 연계된 피지컬 AI관련 기업군이 집적될 수 있는 환경 또한 조성되고 있으며, 특히 다품종 소량생산 중심의 복합공정이 많은 완주의 산업 구조는 유연한 생산 체계를 지원하는 AI 기반 피지컬 시스템의 효용성을 가장 객관적으로 증명할 수 있는 토양이다.

지리적 이점 또한 빼놓을 수 없다. 호남고속도로와 새만금항, KTX 전주역으로 이어지는 사통팔달의 교통망은 물류의 동맥 역할을 한다. 여기에 전북혁신도시와 인접한 입지 조건은 연구기관 및 교육 인프라와의 유기적인 연계를 가능케 한다. 이는 ‘연구개발-실증-확산-정주’가 한곳에서 이루어지는 첨단 복합 도시로서의 지속 가능성을 뒷받침하며, 고급 인재들이 지역에 정착할 수 있는 기반이 될 수 있다.

피지컬AI 사업은 단순히 지역 경제 활성화를 넘어 대한민국 제조업이 고비용·저효율의 한계를 극복하고 글로벌 경쟁력을 확보하는 ‘제조혁신 모델’을 제시하는 과정이다. AI 기술의 성패는 결국 실증 기술을 얼마나 빨리 산업 현장에 확산시키느냐에 달려 있다. 이를 위한 국가사업이 현재 예비타당성 조사면제를 확정하고, KISTEP(한국과학기술기획평가원)의 적정성 검토 등 행정적 절차를 밟으며 구체화되고 있다는 사실은 고무적이다.

피지컬 AI 선도 도시를 향한 발걸음은 전북특별자치도의 미래 100년 먹거리를 준비하는 과정이자, 대한민국 제조 산업의 체질을 개선하는 중대한 과업이다. 기술과 산업이 만나는 접점에서 피지컬 AI를 통해 보여줄 변화는 우리 제조업이 나아갈 이정표가 될 것이다.

이제 질문을 바꿔야 한다. “왜 완주인가?”라는 물음 대신, “완주가 선도하는 피지컬 AI가 대한민국의 제조 지형을 어떻게 바꿀 것인가?”라고 말이다. 불 꺼진 공장에서 쉬지 않고 돌아가는 스마트한 기계들의 소리, 그것은 대한민국 제조혁신의 멈추지 않는 심장 박동 소리가 될 것이다. /유희태 완주군수

