[경제칼럼] 바이오기술 융합 : 전북을 푸드·헬스테크의 심장부로

오석흥 우석대 식품영양학과 명예교수

산업 경쟁력의 패러다임이 급변하고 있다. 과거의 성장이 대규모 설비와 생산량 중심의 ‘양적 팽창’이었다면, 이제는 기술 간 경계를 허물고 고부가가치를 창출하는 ‘질적 융합’이 생존의 열쇠다. 특히 바이오기술(BT)과 디지털 기술(IT)의 결합은 산업을 넘어 인류의 라이프스타일을 바꾸는 게임체인저로 부상했다. 이러한 흐름 속에서 전북특별자치도는 ‘바이오융합 푸드·헬스테크’를 미래 성장 전략으로 내세우며 대한민국 경제의 새로운 중심을 향해 나아가고 있다.

바이오기술은 생명체의 기능과 정보를 활용해 유용한 물질과 서비스를 창출하는 기술이다. 바이오융합산업은 농업·식품 중심의 그린바이오산업, 보건·의약·의료 중심의 레드바이오산업, 바이오 연료와 친환경 소재를 다루는 화이트바이오산업으로 구분된다. 여기에 인공지능(AI)과 데이터 기술이 결합하는 디지털바이오는 그린·레드·화이트바이오를 가속·정밀화시키는 촉매 역할하기에 그 확장성은 더욱 커진다. 특히 AI가 바이오 빅데이터를 분석해 개인 맞춤형 기능성식품과 신약을 설계하고, 스마트팜이 기능성 작물을 생산하는 ‘바이오융합 푸드·헬스테크산업’은 미래 헬스케어산업의 핵심 분야다.

산업의 성패는 결국 수요에 달려 있다. 건강, 장수, 뷰티 분야에 대한 지출이 늘어나는 이유는 ‘아프지 않고 건강하게 살고자 하는’ 본능적 욕구 때문이다. 이제는 단순한 수명 연장이 아니라 삶의 질이 핵심 가치로 떠올랐다. 노화를 질병으로 인식하고 이를 예방하려는 흐름 속에서 건강과 자기관리는 개인의 경쟁력으로 인식되고 있으며, 이는 프리미엄 헬스케어 서비스와 기능성 식품 시장의 성장을 이끌고 있다.

전북은 이러한 수요를 산업으로 연결할 최적의 조건을 갖추고 있다. 미생물, 발효, 약용식물 등 풍부한 생물자원을 보유한 농생명수도로서, 원료 생산부터 가공까지 지역 내에서 안정적인 공급망 구축이 가능하다. 여기에 농촌진흥청, 한국식품연구원, 정읍첨단방사선연구소, 국가식품클러스터진흥원 등 핵심 연구기관과 대학, 산업화 지원기관이 집적돼 연구–실증–생산이 연계되는 소위 ‘골든 트라이앵글’을 형성하고 있다.

해외 사례는 바이오 융합의 파급력을 분명히 보여준다. 덴마크와 스웨덴을 잇는 ‘메디콘 밸리’는 그린바이오와 레드바이오를 융합한 대표적 클러스터다. 이곳에 기반을 둔 노보 노디스크(Novo Nordisk)는 비만 치료제 하나로 국가 경제에 큰 영향을 미치고 있다. 인구 규모는 작지만 실제 생활 데이터(디지털 라이프 로그)와 의료 데이터를 활용한 데이터 기반 헬스케어, 장벽을 허문 공동 연구 인프라가 성공의 핵심이었다. 전북이 지향하는 모델 역시 ‘연구–실증–산업화’가 한 공간에서 작동하는 클러스터 전략이다.

메디콘 밸리의 사례는 전북의 바이오융합 푸드·헬스테크 전략에 중요한 시사점을 던진다. 전북 역시 노보 노디스크와 같은 글로벌 기업을 육성하고, 데이터 기반의 디지털 바이오 융합으로 푸드·헬스테크 산업을 키워야 한다. 바이오 빅데이터를 활용한 정밀 영양 식품과 맞춤형 헬스케어를 선점하고, 농진청·식품연·대학 간 칸막이를 허무는 오픈 이노베이션 체계를 통해 연구 성과가 즉각 산업 현장으로 연결되도록 해야 한다.

전북이 선택한 ‘바이오융합 푸드·헬스테크’ 전략은 식품 자원을 바이오 기술과 결합해 고부가가치 산업으로 전환하는 고도의 경제 전략이다. AI 기반 맞춤형 건강관리, 정밀 영양 메디푸드, 디지털바이오 치료제 등 산업의 확장성은 크다. 전북의 풍부한 생물자원과 연구 인프라, 그리고 새만금을 포함하는 산업현장 이라는 기회의 공간이 결합할 때 전북은 ‘K-바이오융합 푸드·헬스테크 산업’의 핵심 거점으로 도약할 수 있을 것이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지