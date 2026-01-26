[경제칼럼] 전북 경제, 사람이 정주해야 경쟁력이 산다

오석흥 우석대 식품영양학과 교수

전북 경제를 이야기할 때 가장 먼저 떠올려야 할 단어는 ‘사람’이다. 기업과 기술, 지역의 미래는 결국 사람이 만든다. 인공지능(AI)과 디지털 전환이 가속화되는 시대에도 이 원칙은 변하지 않는다. 전북 경제의 경쟁력은 얼마나 많은 사람이 이곳에 머물며 일하고 삶을 설계하느냐에 달려 있다.

전북은 인구 감소와 청년 유출이라는 구조적 위기에 직면해 있다. 출산율 하락과 수도권 집중이라는 외부 환경도 부담이지만, 더 본질적인 문제는 단순한 인구수 감소가 아니라 인구의 ‘구성’이다. 어떤 사람이 어떤 역량을 갖고 지역에 정주하느냐가 전북의 산업 경쟁력과 지역의 지속 가능성을 좌우한다. 이제 전북은 일과 삶이 연결되는 ‘취업·정주형 인력양성과 기업지원 정책’으로 방향을 분명히 해야 한다.

전북이 육성 중인 농생명·식품, 탄소소재, 모빌리티, 바이오·헬스 산업은 AI 기술과 결합하며 전환기를 맞고 있다. 스마트팩토리와 스마트팜, AI 기반 품질 관리, 디지털 헬스케어 등 전북형 AI 융복합 산업의 가능성은 이미 현장에서 확인되고 있다. 그러나 기술의 성패를 가르는 것은 이를 이해하고 현장에 적용할 수 있는 사람의 역량이다. 사람이 없으면 기술과 산업의 지속성도 담보할 수 없다.

이 지점에서 미국 노스캐롤라이나주의 리서치 트라이앵글 사례는 중요한 시사점을 준다. 이 지역은 대학을 중심으로 연구·산업·주거를 함께 설계하며 제조업 쇠퇴와 청년 유출의 위기를 극복했다. 단순한 기업 유치가 아니라 연구와 일자리, 교육과 생활환경이 하나의 정주 시스템으로 작동하도록 만든 점이 핵심이었다. 그 결과 인재가 머무르고 외부 인재까지 유입되는 혁신 지역으로 전환할 수 있었다.

리서치 트라이앵글의 경험이 보여주듯 사람은 일자리만 보고 이동하지 않는다. 안정적으로 일하고 성장할 수 있으며 가족과 함께 살아갈 수 있다는 확신이 있을 때 정주를 선택한다. 전북 역시 대학과 연구기관, 지역기업, 지방정부가 연결된 구조 속에서 취업 이후의 삶까지 함께 설계하는 전략이 필요하다.

따라서 인력 유입과 정주로 이어지는 구조 마련이 무엇보다 중요하다. 오늘의 인재들은 연봉뿐 아니라 성장 가능성, 교육 환경, 주거와 교통, 문화와 의료, 돌봄 여건 등 삶의 전반을 기준으로 지역을 선택한다. 이러한 기준은 청년뿐 아니라 장년층과 시니어 세대에도 공통적으로 적용된다.

여기에 더해 전북이 가진 정주의 가치를 스스로 발견하고 객관적으로 증명하며 알리는 노력도 필요하다. 낮은 주거비용, 직주근접이 가능한 산업 구조, 풍부한 자연과 농생명 기반, 공동체성이 살아 있는 지역 문화는 전북의 분명한 강점이다. 그러나 이러한 가치는 선언만으로는 전달되지 않는다. 실제로 사람이 머물며 성장하고 있는 사례를 데이터와 경험으로 축적할 때 설득력을 갖는다.

전북이 지속 가능한 경쟁력을 갖기 위해서는 산학연관 협력을 통해 취업과 정주가 자연스럽게 이어지는 생태계를 구축해야 한다. 연구와 생산, 실증이 한 지역에서 이루어지고 도시와 농촌이 연계된 정주 공간이 뒷받침될 때 전북은 ‘일하는 곳’을 넘어 ‘살고 싶은 지역’으로 도약할 수 있다.

사람을 남게 하고 다시 돌아오게 하는 것. 떠나던 지역에서 모여드는 지역으로 전환한 리서치 트라이앵글의 경험은 전북에도 충분히 적용 가능하다. 이제 전북은 “사람이 부족한 지역”이 아니라 “사람이 정주하며 성장하는 지역”이라는 새로운 서사를 만들어야 한다. 전북 경제의 경쟁력은 결국 사람의 정주에 있다.

오석흥 교수는 우석대학교 부총장, 식품과학대학장, 산학협력단장, 국제교류처장을 역임했다. 한국식품과학회 부회장, 전국농학계대학장협의회 부회장 등을 지냈다.

