[경제칼럼]지역 경제 성장의 견인차, ‘공공조달’의 재발견

김항수 전북지방조달청장

일반 시민들에게 ‘조달청’은 일상에서 자주 접하는 행정 기관에 비해 생소하게 느껴질 수 있다. 하지만 조달청은 대한민국 정부라는 거대한 조직이 원활하게 움직일 수 있도록 돕는 ‘혈액’과도 같은 역할을 수행한다. 국가 운영에 필수적인 도로와 다리, 청사를 짓는 대규모 ‘공사’부터 공공기관이 사용하는 볼펜 한 자루, 최첨단 드론 장비에 이르는 ‘물품’, 그리고 소프트웨어 개발이나 시설 관리와 같은 ‘용역’에 이르기까지, 정부가 필요로 하는 모든 자원을 적재적소에 공급하는 국가 최고의 계약 전문 기관이 바로 조달청이다. 우리가 매일 걷는 공원의 산책로, 아이들이 공부하는 학교의 책상, 도서관의 시스템 등 모든 공공 서비스의 이면에는 조달청의 치밀한 계약 업무가 자리하고 있다.

조달청의 가장 기본적인 임무는 국민의 소중한 세금을 투입하여 ‘좋은 제품을 보다 싸고, 빠르고, 바르게’ 구매하는 것이다. 투명한 경쟁을 통해 품질 높은 제품을 적정 가격에 확보함으로써 예산 집행의 효율성을 극대화하는 것이 조달 행정의 첫 번째 원칙이다. 하지만 현대 사회에서 공공조달은 단순한 구매 행위를 넘어선 지 오래다. 약 225조 원 규모에 달하는 막대한 정부구매력을 활용해 AI, 환경, 바이오헬스산업 등 국가적 과제를 해결하고 지역균형발전 등 사회적 가치를 실현하는 ‘전략적 조달’의 비중이 점차 커지고 있다.

자금력과 브랜드 인지도가 부족한 중소기업, 여성 기업, 이제 막 걸음마를 뗀 창업 초기 기업의 제품을 우선적으로 구매하여 성장 기반을 마련해주고, 지역 기업을 우대하여 수도권 집중화를 완화하는 등 공공조달은 사회 정책적 목표를 달성하는 강력한 수단이 된다. 특히 기술력이 뛰어난 혁신 제품을 정부가 먼저 사주는 ‘선제적 구매’를 통해 신산업 성장의 마중물 역할을 하는 것은 대한민국 미래 경쟁력을 키우는 핵심 동력이라 할 수 있다.

지금 전북특별자치도는 피지컬 AI, 탄소 융복합, 농생명 바이오 산업 등을 통해 산업의 전반적인 구조를 재편하는 거대한 도전을 하고 있다. 전북을 둘러싼 조달환경도 전기․전자 제품 118종에 대한 의무구매 자율화라는 변화를 맞이하고 있다. 이러한 변곡점에서 전북지방조달청의 전북 지역 경제의 근간을 이루는 중소기업과 벤처기업들이 격변하는 공공 시장에 유연하게 적응하고 견실하게 성장할 수 있도록 돕는 든든한 ‘파트너’가 되어야 한다.

이를 위해 우리 청은 복잡한 조달 제도에 익숙하지 않은 초보 기업들을 위해 ‘공공조달 길잡이’ 제도를 운영 중이다. 이는 기업별 맞춤형 컨설팅 서비스로, 조달 등록부터 입찰 참여, 계약 체결에 이르는 전 과정을 조달 전문가가 1:1로 밀착 지원하는 제도다. 이를 통해 전북의 유망 기업들이 시행착오를 줄이고 신속하게 공공 시장에 진입할 수 있도록 ‘성장 사다리’ 역할을 수행하고 있다. 또한, 도내 조달기업과 공공기관 구매 담당자를 한자리에 모아 제품의 우수성을 직접 홍보하고 구매 상담을 진행하는 만남의 장, ‘공공조달 파트너스 데이(Partners Day)’를 운영하여 실질적인 판로 확대와 신뢰 형성을 돕고 있다.

공공조달은 지역 경제의 선순환 구조를 만드는 정책의 핵심 엔진이다. 전북지방조달청은 앞으로도 도내 기업들에게는 성장의 기회를 제공하고, 공공기관에는 성공적 사업 완수를 지원하는 고품질 서비스를 제공하는 ‘성장의 가교’가 되어 가장 든든한 동반자의 길을 걸어갈 것이다.

김항수 청장은 조달청 기획재정담당관실, 혁신조달운영과를 거쳐 차세대국가종합전자조달시스템 구축추진단 통합추진팀장 등 주요 보직을 두루 거친 조달 행정 전문가로 평가받고 있다.

