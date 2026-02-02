[경제칼럼]전주의 정체성을 다시 생각해본다

전정환 크립톤 부대표

전 세계가 K-콘텐츠에 열광하는 시대다. 이는 어느 날 갑자기 만들어진 현상이 아니다. 지난 20여 년 동안 한국의 정체성은 끊임없이 확장되고 진화해 왔다. 이제 이 흐름 속에서 전주의 정체성 역시 다시 생각해볼 시점이다. 그 안에서 전주 콘텐츠의 새로운 가능성을 발견할 수 있을 것이다.

1999년, 한국 영화계에는 이른바 ‘서편제와 쉬리 논쟁’이 있었다. 「쉬리」가 전국 693만 관객을 동원하며 1993년 「서편제」의 290만 명 기록을 크게 넘어서자, 문화계 일부에서는 이를 두고 국적 불명의 영화라며 비판했다. 그러나 재야 철학자 탁석산은 다른 관점을 제시했다. 그는 2000년 출간한 『한국의 정체성』에서 정체성은 현재성·대중성·주체성이라는 세 요소를 갖출 때 성립한다고 보았다.

이 기준에서 「쉬리」는 남북 분단이라는 한국 사회의 특수한 현실을 서구적 형식에 담아냈지만, 동시대 관객이 공감하고 향유할 수 있었고, 분명한 주체성을 지녔기에 한국의 정체성에 부합하는 작품이었다. 형식이 서구적이든 한국적이든, 이 세 요소를 충족한다면 그것은 살아 있는 정체성이 될 수 있다는 주장이다.

우리는 그 이후 한류의 역사를 이미 경험했다. 2000년대 초 H.O.T의 해외 진출과 드라마 「겨울연가」를 거쳐, 2019년 영화 「기생충」의 칸 영화제 황금종려상 수상, 2020년 BTS의 빌보드 차트 1위, 2021년 「오징어 게임」의 글로벌 흥행으로 이어지며 한류는 전 세계로 확산됐다. 이제 한국의 웹툰, 음식, 패션까지 전방위적으로 세계의 팬을 확보하고 있다.

정체성은 고정된 것이 아니라 끊임없이 변화한다. 탁석산은 2000년 당시, 한글은 한국의 정체성이지만 전통을 그대로 보존하는 데 머물러 있던 판소리와 한복은 현재성과 대중성을 잃어 정체성으로 보기 어렵다고 진단했다. 그러나 지금은 다르다. 판소리와 한복 역시 한국의 정체성이라 자신 있게 말할 수 있게 되었다.

이 변화의 중심에는 로컬 크리에이터들의 역할이 있었다. 판소리에 재즈와 댄스를 결합한 이날치밴드는 세계적인 주목을 받았고, 전주의 로컬 기업 ‘한복남’은 한복을 입고 거리를 걷는 경험을 통해 외국인 관광객의 사랑을 받고 있다. 또 다른 전주의 브랜드 ‘리슬’은 한복을 현대적으로 재해석해 글로벌 아이돌의 의상으로 선보였고, 밀라노 패션쇼 무대에도 올랐다.

생각해보면 우리가 오늘날 전통이나 정체성이라고 부르는 것들 역시 어느 순간 갑자기 완성된 것이 아니다. 서로 다른 문화가 만나고, 융합되고, 재창조되며 대중적으로 향유되는 과정을 거쳐 지금의 모습에 이르렀다. 이러한 창조성이 멈추는 순간, 정체성 역시 생명력을 잃게 된다.

전주의 정체성은 1990년대 중반 이후 ‘전통문화의 고장’으로 정의되어 왔다. 그러나 전주의 진짜 정체성은 전국에서 창의적인 인재들이 모여들고, 서로 교류하며, 새로운 예술과 문화를 향유해 온 역동적인 토양에 있지 않을까. 한국 최초로 세계 1위를 기록한 비보잉 그룹 라스트포원, 그리고 브리티시 갓 탤런트 무대에서 세계의 관객을 매료시킨 전주대학교 태권도학과 싸울아비팀의 등장은 결코 우연이 아니다.

‘전통문화의 고장’이라는 정체성만으로는 이러한 전주의 창조적 에너지를 온전히 이해하거나 키워내기 어렵다. 다음 세대가 전주를 K-콘텐츠의 중요한 발신지로 만들어갈 수 있도록, 이제는 그 길을 열어줄 때다.

